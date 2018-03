ÖVP - T E R M I N E

(24. Woche vom 10. bis 16. Juni 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-650

MONTAG, 10. Juni 2013 08:30 MEP Heinz K. Becker spricht beim Social Breakfast der NGO für soziales Unternehmertum ASHOKO (Krupp Saal, Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien) 09:00 StS Dr. Reinhold Lopatka hält einen Vortrag zum Thema "Europäische Union" im Rahmen der Europainformationstour "Darum Europa", mit MEP Heinz K. Becker (Flughafen Wien, Office Park 1, 1300 Wien-Schwechat) 09:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner führt ein Arbeitsgespräch mit Abdallah bin Zayed Al-Nahyan, Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 09:30 Pressekonferenz und Umfragepräsentation mit EP-Vizepräsident ÖVP-Delegationsleiter Mag. Othmar Karas zum Thema "1 Jahr vor den Europawahlen" gemeinsam mit den Delegationsleitern von SPÖ und den Grünen, Jörg Leichtfried und Ulrike Lunacek (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 10:30 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner und IV- Präsident Mag. Georg Kapsch zum Thema Wirtschaft und Arbeitsmarkt (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 11:00 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger bei einem Treffen mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdallah bin Zayed Al-Nahyan (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 11:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Beatrix Karl und LR Mag. Kristina Edlinger-Ploder zum Thema "Familie und Kinder: Unser Herzensthema" (Medienzentrum, Hofgasse 16, 8010 Graz) 11:00 BM Dr. Maria Fekter überreicht Dekrete und Ehrenzeichen (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien) 14:15 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger unterzeichnet ein österreichisch-russisches Kulturabkommen mit der Föderationspräsidentin Valentina Matwijenko anlässlich der symbolischen Übergabe der Esterhazy- Bibliothek (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 16:00 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger beim Nationalen Sicherheitsrat (BKA, Kongress Saal, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Format Editors Dinner 2013 (Palais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Bezirksparteitag in Weiz (Gasthaus Ederer, Weizberg 2, 8160 Weiz) 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an der Preisverleihung der Dr. Lorenz Karall-Stiftung teil (Festsaal der Wirtschaftskammer Burgenland, Robert Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Tagung der Klubobleute in Vorarlberg (6911 Lochau am Bodensee) Plenum des Europäischen Parlaments (10. bis 13.6. in Straßburg) DIENSTAG, 11. Juni 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 10:00 AWEPA-Veranstaltung "Woman Empowerment in Parlamenten in Afrika" mit NR-Abg. Christine Marek und NR-Abg. Claudia Durchschlag (Abgeordneten-Sprechzimmer des Parlaments, 1017 Wien) 11:40 Klubobmann Karlheinz Kopf besucht die Demokratiewerkstatt der Mittelschule Sulz-Röthis (Palais Epstein, Dr. Karl-Renner- Ring 3, 1010 Wien) 12:30 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger und StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Treffen mit dem Außenminister von Sri Lanka, Prof. Gamini Lakshman Peiris (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 12:30 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt am Pressegespräch mit Bgm. Dr. Michael Häupl, Vbgm. Mag. Maria Vassilakou, BM Doris Bures und Manfred Neun, Präsident der European Cycling Federation, zum Thema Radverkehrskonferenz Velo-city unter dem Motto "The Sound of Cycling. Urban Cycling Cultures" teil; anschließend Eröffnung der Velo-City-Konferenz (Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien) 13:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner eröffnet das Symposion "Kinderbetreuung für unter 3-jährige (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 14:30 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger bei einem Treffen mit dem französischen Premierminister Jean-Marc Ayrault (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 14:30 BM DI Nikolaus Berlakovich und BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Festakt "100 Jahre Regierungsgebäudes am Stubenring" (Regierungsgebäude, Marmorsaal, Stubenring 1, 1012 Wien) 17:30 Präsentation der Filmdokumentation "Alles Tirol?" mit Fritz Neugebauer, 2.NR-Präsident, NR-Abg. Hermann Gahr u.a. (Budgetsaal, Lokal VI, Parlament, 1017 Wien) 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner führt ein PR-Gespräch mit dem Verband der Auslandsjournalisten zur Standortpolitik (Industriellenvereinigung, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien) 18:00 StS Dr. Reinhold Lopatka und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Frühlingsfest der Industriellenvereinigung Wien (Kursalon im Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl hält einen Vortrag bei der Oberösterreichischen Juristischen Gesellschaft (Wirtschaftskammer Linz, Europa-Saal, Hessenplatz 3, 4020 Linz) MITTWOCH, 12. Juni 2013 09:00 Plenum des Nationalrates; Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger und BM Dr. Maria Fekter nehmen an der Sitzung teil (Parlament, 1017 Wien) 09:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "klima:aktiv Österreich spart Energie – Punkt für Punkt zum Klimaziel" (Regierungsgebäude, Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien) 11:00 Pressekonferenz von StS Sebastian Kurz mit "Kinder in Wien" (Kindergarten des BMI, Herrengasse 7, 1010 Wien) 14:00 Fototermin mit BM DI Nikolaus Berlakovich und dem Klimabündnis Österreich anlässlich des Starts der Klimastaffel 2013 (Westbahnhof, 1150 Wien) 19:00 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger spricht zum Thema „Die Außen- und Europapolitik Österreichs“ (Ludwig Maximilian Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539 München) DONNERSTAG, 13. Juni 2013 09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 09:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Woche des Waldes" (Regierungsgebäude, Pressezentrum, Stubenring 1, 1012 Wien) 13:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Branchentreff der österreichischen Fachzeitschrift "Regal" (Messe Wien, Kongresscenter, Messeplatz 1, Messeturm, 1021 Wien) 13:30 BM DI Nikolaus Berlakovich bei einer Veranstaltung mit der Jugendplattform Jump zum Thema "Jugend macht Klimaschutz" (Festsaal im Lebensministerium, Marxergasse 2, 1030 Wien) 19:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert u.a. mit Robert Menasse zum Thema "Big Data in der EU" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf empfängt den Wirtschaftsbund Mentoring Kärnten (Parlament, 1017 Wien) FREITAG, 14. Juni 2013 08:00 BM Dr. Maria Fekter zu Gast beim 5. Vernetzungsfrühstück "Zukunft.Frauen" (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 09:00 Plenum des Nationalrates; Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger bei der Aktuellen Stunde (Parlament, 1017 Wien) 11:00 MEP Heinz K. Becker lädt zum Europa Senioren-Stammtisch Oberösterreich (Gasthaus Eichmair, Am Hausruck 5, 4926 St. Marienkirchen) 11:15 Pressekonferenz mit Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger (Habibi, Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien) 12:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert mit Jugendlichen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zukunft am Wort" zum Thema "Europa, das unbekannte Wesen" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 13:00 StS Dr. Reinhold Lopatka hält einen Vortrag bei der Firma EVN im Rahmen der Europainformationstour "Darum Europa" (EVN- Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf) 14:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas empfängt eine Arbeitsgruppe der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien zu einer Diskussion zum Thema "Basel III" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 16:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet den Pflanzenflohmarkt der Österreichischen Bundesgärten (Österr. Bundesgärten, Schloss Schönbrunn, Eingang Grünbergstraße, 1130 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Bezirksparteitag in Murau (WM-Halle, Sparkassensaal, Bundesstraße 10, 8850 Murau) 19:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert im Rahmen des "Post Graduate Management"-Universitätslehrganges der WU Wien zu europapolitischen Themen (Hotel Nationalpark, 7142 Illmitz) Oberösterreich-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Europäischen Rat Handel (Luxemburg) SAMSTAG, 15. Juni 2013 10:00 StS Dr. Reinhold Lopatka und MEP Heinz K. Becker beim 18. Europa-Forum Wachau zum Thema "Jenseits der Krise – Umrisse eines neuen Europas" (3511 Stift Göttweig) 10:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert zum Thema "Ohne Geld ka Musi" bei der Landeskonferenz der Steirischen ÖVP- Frauen (Weststeirerhalle, 8521 Wettmannstätten 2) 15:30 BM Dr. Maria Fekter fält die Festrede zum Thema "Die finanzpolitische Zukunft Österreichs in Europa" bei der traditionellen Frühsommerveranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK, Residenz zu Salzburg, Residenzplatz 7, 5020 Salzburg) 16:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas zum Thema "EU im Gespräch" bei der ÖVP Ortsgruppe Gattendorf (Open Air am Hauptplatz, bei Schlechtwetter: Bahnstraße 76, 2474 Gattendorf) 20:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält eine Rede beim 35. Stiftungsfest der K.Ö.St.V. Sternstein zu Bad Leonfelden (Haus am Ring, Ringstraße 77, 4190 Bad Leonfelden) SONNTAG, 16. Juni 2013 10:30 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger beim Europa- Forum Wachau zum Thema "Jenseits der Krise – Umrisse eines neuen Europas" (Altmann Saal, 3511 Stift Göttweig) 14:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet das Hochwasserbecken Langeck an der Güns (Langeck beim Hochwasserrückhaltebecken, Marktgemeinde Lockenhaus im Burgenland) 15:00 StS Sebastian Kurz und LH-Stv. Mag. Franz Steindl bei einem Integrationsfest (Dompfarre Eisenstadt, Domplatz 1a, 7000 Eisenstadt) BM Dr. Beatrix Karl beim Biedermeierfest (8344 Bad Gleichenberg)

