Summer School für Management und Englisch für Technik & Vertrieb

Weiterbildung über den Dächern von Wien steht im Juli und August an der LLL Academy Technikum Wien auf dem Programm

Wien (OTS) - "Weiterbildung im Sommer? Ja, gerne!" heißt es im Juli und August in der Summer School der Life Long Learning Academy Technikum Wien. Die Summer School bietet praxisnahes Lernen rund um die Themen Management und Englisch für Technik & Vertrieb - und das in entspannter Atmosphäre über den Dächern von Wien.

"Das klassische Sommerloch gibt es in vielen Branchen nicht mehr, aber oft ist es in den Sommermonaten zeittechnisch gesehen leichter, ein Seminar zu besuchen. Daher öffnen wir heuer erstmals auch im Juli und August unsere Türen und bieten unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein interessantes Programm mit dem Schwerpunkt Management und Englisch für Technikerinnen und Techniker", so Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der LLL Academy. Neben den Seminarthemen, lockt auch die großzügige Sonnenterrasse der LLL Academy mit Blick über Wien.

Erfolgsrelevante Management-Skills kompakt in drei Tagen

"In der Seminarreihe Management Skills lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnah und anwendungsorientiert erfolgsrelevante Management Skills kennen. Aus unserer Beratungs- und Trainerpraxis wissen wir, dass diese sechs Themenkreise die Eckpfeiler für erfolgreiche Führung, Kommunikation und Problemlösung ausmachen. Daher bieten wir sie nun erstmals in komprimierter Form in der Summer School an", so Dr. Hans-Peter Schmid, Management-Trainer an der LLL Academy.

Englisch maßgeschneidert für Technik & technischen Vertrieb

Technische Projektanträge und Spezifikationen in englischer Sprache zu verfassen ist nicht immer leicht. In der Summer School bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das geeignete Rüstzeug für die Praxis mit. Im Seminar "Englisch für technischen Kundendienst" lernen sie die richtigen Redewendungen kennen, die bei der Betreuung und Argumentation gebraucht werden. "Wir wissen um die Stärken und Schwächen von Technikerinnen und Techniker in der Verwendung der englischen Sprache, und bieten geeignete Rezepte zur Stärkung ihrer Kompetenz," so Mag. Krishne Reddy-Hrisenko, Lektorin des Instituts für Sprachen- und Kulturwissenschaften der FH Technikum Wien.

Seminarangebot der Summer School

Im Rahmen der Summer School stehen folgende 1-3 Tagesseminare auf dem Programm:

Technische Texte auf Englisch verfassen, 26. - 28.8.

Englisch für technischen Kundendienst und Vertrieb, 15. - 17.7., 19. - 21.8.

Projekt-/Produktpräsentationen in Englisch, 8. - 10.7. und 5. -7.8.

Viel Information - wenig Zeit, 3.9.

Management Skills in sechs Modulen: Exzellenz im Teambuilding, Analytische Problemlösungstechnik, Entwicklung von Business- Cases, Erstellung von Dokumenten nach dem Pyramiden-Prinzip, Szenariotechnik & Moderation, Verhandlungstechniken, 29.8. - 31.8.

Nähere Infos unter:

www.lllacademy.at/summer_school

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus in der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

