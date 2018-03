Franz Schuh interpretiert in "Was ich glaube" die Todsünde Völlerei

Am 9. Juni um 16.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Franz Schuh: "Der Bauch als Großmacht über dem Ganzen ist eine Versündigung gegenüber dem Menschenmöglichen." Im Rahmen der "Was ich glaube"-Serie "Die sieben Todsünden" widmet sich am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 16.55 Uhr in ORF 2 der Philosoph und Schriftsteller Franz Schuh der Völlerei. Die Völlerei, lateinisch "Gula", ist das Laster eines Menschen, das ihn zu einem maßlosen Leben führt und somit undankbar gegenüber dem Schöpfer und der Gabe des Lebens werden lässt. "Es ist nicht so, dass der Vielfraß, der sich durch Fressen selbstzerstörende Mensch, der Hohn auf den Hungernden wäre. Der Hungernde und der zu viel Fressende sind einander ergänzende Unglücksformen unseres Daseins", meint Franz Schuh. Völlegefühl und Verfressenheit bringen um Geistesgegenwart und Daseinskraft, ist der Philosoph überzeugt. Ein satter Bauch mache nicht munter. Jedoch, so Franz Schuh: "Wer hat schon diese Stärke, und wer ist nicht ein armer Sünder?"

Prominente Denkerinnen und Denker interpretieren die sieben Hauptlaster

In der heutigen "Geiz-, Gier- und Neidgesellschaft" scheinen die sieben Hauptlaster wieder an Aktualität gewonnen zu haben. Vielfach werden sie auch von nicht-religiösen Menschen als Kritikpunkt an gesellschaftlichen Fehlentwicklungen ins Treffen geführt. Die von Thomas Bogensberger, Ursula Unterberger und David Kriegleder gestaltete Serie "Die sieben Todsünden" lässt im Rahmen der ORF-Sendereihe "Was ich glaube" jeweils am Sonntag um 16.55 Uhr in ORF 2 prominente Denkerinnen und Denker aus Kunst, Literatur, Theologie und Philosophie die sieben Hauptlaster mit Blick auf die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft interpretieren - in persönlichen Zugängen zu alten, aber nicht weniger aktuellen Themen der Gesellschaft und des Individuums. Zu Wort kommen der Philosoph und Theologe Clemens Sedmak (allgemeine Einführung), die Schriftstellerin Olga Flor, der Soziologe und Autor Jean Ziegler, die Schauspielerin Elisabeth Orth, der Schriftsteller Franz Schuh, der Schriftsteller Josef Haslinger, die Schauspielerin und Sängerin Erika Pluhar und der Theologe Adolf Holl.

Sinnbild menschlicher Abgründe

Sie gelten als Sinnbild für menschliche Abgründe und Schwächen, die es zu unterdrücken gilt. Manchmal jedoch treten sie an die Oberfläche, werden übermächtig und entladen sich in aggressiven, gewalttätigen oder selbstzerstörerischen Akten: die sieben Hauptsünden - umgangssprachlich bekannt als die sieben Todsünden. Nach der klassischen Theologie entstehen Sünden aus sieben schlechten Charaktereigenschaften, die als Hauptlaster bezeichnet werden:

Superbia (Hochmut), Avaritia (Geiz), Luxuria (Wollust), Ira (Zorn), Gula (Völlerei), Invidia (Neid), Acedia (Faulheit, Trägheit des Herzens).

Erstmals findet sich eine solche Kategorisierung menschlicher Laster bei einem Eremitenmönch namens Euagrios Pontikos, Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus. Papst Gregor der Große hat diese im 6. Jahrhundert dann mit kleinen Änderungen in seinen Katalog der sieben Hauptlaster aufgenommen. Bis heute werden mit dem Begriff Todsünde (peccatum mortiferum) im Katechismus der Katholischen Kirche bestimmte, besonders schwerwiegende Sünden bezeichnet. In Artikel 1855 heißt es dazu: "Die Todsünde zerstört die Liebe im Herzen des Menschen durch einen schweren Verstoß gegen das Gesetz Gottes. In ihr wendet sich der Mensch von Gott, seinem letzten Ziel und seiner Seligkeit, ab und zieht ihm ein minderes Gut vor."

Weitere Sendetermine:

Sonntag, 16. Juni, 16.55 Uhr, ORF 2

"Wie ist das mit der Faulheit?"

Josef Haslinger, Schriftsteller

Sonntag, 23. Juni, 16.55 Uhr, ORF 2

"Wie ist das mit dem Hochmut?"

Erika Pluhar, Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin

Sonntag, 30. Juni, 16.55 Uhr, ORF 2

"Wie ist das mit der Wolllust?"

Adolf Holl, Theologe und Autor

Die Sendungen sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

