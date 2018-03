SPÖ-Termine von 10. bis 16. Juni 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 10. Juni 2013:

EU-Verkehrsministerrat in Luxemburg - Verkehrsministerin Doris Bures startet gemeinsam mit dem deutschen Verkehrsminister Peter Ramsauer und der niederländischen Staatssekretärin Frau Wilma Mansveldeine eine Initiative zum Informationsaustausch über Baustellen auf Straßen durch "kommunizierende" Autos und unterzeichnet eine entsprechende Absichtserklärung. Konkret geht es um die Einrichtung eines gemeinsamen Verkehrskorridors, in dem "intelligente Verkehrssysteme", also kommunizierende Fahrzeuge, eingesetzt werden. In einem ersten Schritt soll der Informationsaustausch über Baustellen verbessert werden (Luxemburg).

8.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zum Medienfrühstück mit Vorschau auf die Plenarsitzungen des Nationalrates (Parlament).

9.00 Uhr Buchpräsentation "Franz Vranitzky - Politische Erinnerung" -Bundesministerin Claudia Schmied im Gespräch mit Franz Vranitzky. Es liest Burgschauspieler Peter Matic (Bundesministerium, Audienzsaal Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

9.30 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder hält eine Eröffnungsrede bei der OeNB-Konferenz "A Changing Role for Central Banks?" (Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien).

10.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt die Vorsitzende des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der russischen Föderation Walentina Matwijenko (Parlament).

12.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt die Premierministerin der Republik Slowenien Mag.a Alenka Bratusek (Parlament).

13.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Österreichischen Schulpreis 2013 an die besten Schulen Österreichs. Nominiert zum Schulpreis sind: VS Schmetterlingschule (Wien), NMS/BG/BRG Klusemannstraße (Graz), HTL Mödling (NÖ); nominiert zum Sonderpreis sind: ASO St. Anton (Salzburg), NMS Himberg (NÖ), PTS Prutz (Tirol) (Kunsthistorisches Museum, Kuppelsaal, Burgring 5, 1010 Wien).

14.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann empfängt die slowenische Ministerpräsidentin Alenka Bratusek im Bundeskanzleramt. FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT bei der Begrüßung. (Steinsaal). Um ca. 14.30 Uhr findet eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Werner Faymann und Ministerpräsidentin Alenka Bratusek statt (Bundeskanzleramt, Kongresssaal; Deutsch/Slowenisch mit Simultandolmetschung).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer präsentiert im Rahmen einer Veranstaltung der Volkshochschulen Oberösterreich mit dem Museum Arbeitswelt Steyr ihr Buch "Wir sind Demokratie. Eine Ermunterung" (Verein Museum Arbeitswelt, Steyr).

16.00 Uhr Der Nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz des Bundeskanzlers tritt zu einer Sitzung zusammen - NICHT medienöffentlich (Bundeskanzleramt).

18.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht im Rahmen der Internationalen Bibliothekskonferenz "Wir lesen!" den Literaturpreis "LESERstimmen" (Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Die Galerie des Karl-Renner-Instituts und die Freunde der Druckgraphik laden ein zur Vernissage "Graphikkinder: der zustand". Nähere Informationen und Anmeldung unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/graphikkinder-der-zustand/

(Karl-Renner-Institut, Khleslplatz 12, 1120 Wien).

18.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek spricht Begrüßungsworte bei der Podiumsdiskussion "Gender Gap im zweiten Bildungsweg?" (Radio Max, Niederhofstrasse 37, 1120 Wien).

18.30 Uhr Das Science Forum der Gesellschaft zur Förderung der Forschung (GFF) lädt zur Diskussionsveranstaltung zum Thema "Innovationsstandort Österreich - Perspektiven?" mit GFF- und Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha (Haus der Industrie, Urbansaal, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien).

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und das Internationale Institut für Liberale Politik Wien laden ein zur Podiumsdiskussion "Eine neue Friedensordnung für ganz Europa? Die gestalterischen Möglichkeiten der Europäischen Union und Russlands" Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/eine-neue-friedens

ordnung-fuer-ganz-europa-die-gestalterischen-moeglichkeiten-der-europ aeischen-uni/ (Landesverteidigungsakademie Wien, Sala Terrena, Stiftgasse 2a, 1070 Wien).

DIENSTAG, 11. Juni 2013:

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer spricht Grußworte im Rahmen der gemeinsamen Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der österreichischen und deutschen Landesparlamente und des Südtiroler Landtages unter dem Generalthema "Parlamentarismus und Bürgerbeteiligung in der modernen Informationsgesellschaft" (Kloster Und, Krems).

9.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger hält eine Key Note beim Kongress "Die Spital 2013" (Austria Trend Eventhotel, Parkallee 2, 2334 Vösendorf).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Berufstitel "Professorin" an Anna Badora (Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und AWEPA (European Parliamentarians with Africa) Sektion des österreichischen Parlaments laden gemeinsam im Rahmen des Projekts Parlamentarischer Nord-Süd Dialog zur Veranstaltung "Women Empowerment in Parlamenten in Afrika". SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende der AWEPA Sektion Österreich Petra Bayr hält Begrüßungs- und einleitende Worte (10 Uhr). Zum Thema "Wie können (weibliche) Abgeordnete in Europa ihre Kolleginnen unterstützen?" diskutieren die Mitglieder des Gleichbehandlungsausschusses des Nationalrates Sonja Ablinger (SPÖ), Claudia Durchschlag (ÖVP), Heidemarie Unterreiner (FPÖ) und Judith Schwentner (Grüne). Die Schlussworte hält Nationalratspräsidentin Barbara Prammer. Die Veranstaltung findet mit einer Übersetzung auf Deutsch und Englisch statt. Für den Zutritt sowie aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung (Vorname/Nachname) erforderlich, bitte senden Sie diese an:

internationaler-dienst@parlament.gv.at (Abgeordneten-Sprechzimmer des Parlaments).

10.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besichtigt mit dem französischen Premierminister Jean-Marc Ayrault den Lehrbetrieb "Jugend am Werk" (Jugend am Werk, Lorenz Müller Gasse 3, 1200 Wien).

11.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet gemeinsam mit Wirtschaftsminister Mitterlehner das neue Bürgerservice des Wirtschafts/Sozialministeriums (Fototermin, BMWFJ/BMASK, Stubenring 1, 1010 Wien).

11.45 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann empfängt seinen französischen Amtskollegen Premierminister Jean-Marc Ayrault im Bundeskanzleramt. FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT bei der Begrüßung. (Steinsaal). Um ca. 12.15 Uhr findet eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Werner Faymann und Premierminister Jean-Marc Ayrault im Bundeskanzleramt statt (Bundeskanzleramt, Kongresssaal; Deutsch/Französisch mit Simultandolmetschung).

12.30 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures eröffnet gemeinsam mit Bürgermeister Michael Häupl, Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, Umweltminister Nikolaus Berlakovich und Manfred Neun, Präsident der European Cyclists Federation die "Internationale Velo-City-Konferenz", die heuer erstmals in Wien stattfindet. Um 12.30 Uhr findet dazu eine Pressekonferenz statt, im Anschluss daran die Eröffnung um 13 Uhr (Festsaal im Wiener Rathaus, Nordbuffet).

12.45 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet das Forum "Pflege 2013" (Austria Trendhotel Pyramide, Parkallee 2, 2324 Vösendorf).

14.30 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Umweltminister Nikolaus Berlakovich nehmen anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Regierungsgebäudes am Stubenring an einem Festakt teil (Regierungsgebäude, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien).

17.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zur Präsentation der Filmdokumentation "Alles Tirol?", einer Veranstaltung gemeinsam mit dem Zweiten Nationalratspräsidenten Fritz Neugebauer und dem Abgeordneten zum Nationalrat Hermann Gahr (Parlament).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Keynote beim Frühlingsfest der Industriellenvereinigung zum Thema "Herausforderungen für Österreich und dem Sozialstaat" (Kursalon Wien im Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien).

MITTWOCH, 12. Juni 2013:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt anlässlich einer Roadshow zum Start der Bundesländertour des Infobusses "Fit2Work" an einer Pressekonferenz teil (Bahnhof Wien Mitte/The Mall, Fußgängerzone, Landstraßer Hauptstraße 1b + 2b, 1030 Wien).

10.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann gibt eine Erklärung über Entwicklungen und Maßnahmen betreffend die Hochwassersituation in Österreich ab (Parlament)

18.30 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer nimmt an der Preisverleihung des Leon Zelman-Preises teil (Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Demokratie Reloaded", kuratiert von Isolde Charim, hält Pierre Rosanvallon, Professor für neuere und neueste politische Geschichte am Collège de France, einen Vortrag zum Thema "Die Gesellschaft der Gleichen". Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Anmeldungen bitte unter Tel. 01-3188260-20 oder Fax: 01-3188260-10 oder e-mail:

einladung.kreiskyforum@kreisky.org (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 13. Juni 2013:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an einem Pressefrühstück zum Thema "Gesellschaftlicher und ökonomischer Nutzen von Schuldenberatung" teil (Cafe Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Verabschiedung des World Skills-Team (Wirtschaftskammer Österreich, Sky Lounge, Wiedener Hauptstraße 63, 1040 Wien).

19.00 Uhr Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der UnternehmerInnenpreisverleihung "Move on" des Sozialdemokratischen Wirtschafsverbandes NÖ (Flugmuseum Aviaticum, Ferdinand-Graf-von-Zeppelin-Straße 1, 2700 Wiener Neustadt).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Genial dagegen", kuratiert von Robert Misik, spricht der Journalist und Fernsehautor Malte Heynen zum Thema "Der Raubzug der Banken". Anmeldungen bitte unter Tel. 01-3188260-20 oder Fax: 01-3188260-10 oder e-mail:

einladung.kreiskyforum@kreisky.org (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

20.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht die Veranstaltung "Rote Nacht 2013" des BSA-Oberösterreich (Linzer Schloss, Tummelplatz 1, 4020 Linz).

FREITAG, 14. Juni 2013:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Preisverleihung des "Konsument"-Schülerwettbewerbs "Jetzt teste ich" teil (OeNB, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien).

12.45 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Regenbogen-Fahnenhissung anlässlich der Regenbogenparade (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1014 Wien).

13.00 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures eröffnet die Nahverkehrsdrehscheibe Lieboch der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (Bahnhofstraße 20, 8501 Lieboch).

16.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied hält die Begrüßungsrede bei der Präsentation der prämierten Texte des Literaturwettbewerbs für Schüler und Schülerinnen "heute schon gejandlt?" (Viktor Kaplan Hauptschule, 8692 Neuberg an der Mürz).

20.00 Uhr Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Ball des Behindertensportklubs SC Activity (Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3, 2351 Wiener Neudorf).

SAMSTAG, 15. Juni 2013:

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Bundeshauptversammlung des Österreichischen Samariterbundes teil (Reed Messe, Schubertsaal, Messeplatz 1, 1020 Wien).

19.15 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied überreicht im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung zur Gegenwartslyrik den Ernst-Jandl-Preis für Lyrik 2013 (Pillhofer Halle, 8692 Neuberg an der Mürz).

SONNTAG, 16. Juni 2013:

10.00 Uhr Beim Bezirkstreffen und des Tages der älteren Generation des Pensionistenverbandes Österreich, Landesorganisation Burgenland, Bezirksorganisation Neusiedl am See halten PVÖ-Präsident Karl Blecha und Bundesminister Rudolf Hundstorfer die Festreden; u.a. mit Landeshauptmann Hans Niessl (7131 Halbturn).

19.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied hält bei der Buchpräsentation "Die nächsten Jahre der Menschheit" mit Peter Kern und Helmut Schödl eine Rede (Schauspielhaus Wien, Porzellangasse 19, 1090 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Diaspora: Erkundungen eines Lebensmodells", kuratiert von Isolde Charim, sprechen Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, und Doron Rabinovici, Schriftsteller, Essayist und Historiker, zum Thema "Jüdische Diaspora: Realismus oder Naivität?" Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Programmzeitschrift FALTER statt (Anmeldungen bitte unter Tel. 01-3188260-20 oder Fax: 01-3188260-10 oder e-mail:

einladung.kreiskyforum@kreisky.org (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum