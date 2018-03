Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 10. bis 16. Juni 2013

Wien (OTS) - Besuch des Bundespräsidenten und von Frau Margit Fischer in Genf und Bern

von 10. bis 12. Juni 2013

Montag, 10. Juni:

10.00 Uhr: Arbeitsgespräch mit der VN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navanethem Pillay (Palais Wilson/Genf)

10.45 Uhr: Arbeitsgespräch mit dem Generaldirektor des Büros der Vereinten Nationen in Genf (UNOG), Kassym-Jomart Tokayev (Palais des Nations/Genf)

12.00 Uhr: Rede des Bundespräsidenten vor dem VN-Menschenrechtsrat (Palais des Nations/Genf)

12.30 Uhr: Mittagessen, gegeben von UNOG-Generaldirektor Tokayev (Villa la Fenetre)

14.40 Uhr: Arbeitsgespräch mit VN-Flüchtlingshochkommissar Antonio Guterres (Sitz des VN-Flüchtlingskommissars)

15.30 Uhr: Besichtigung des neu eröffneten Rotkreuz-Museums (IKRK) 16.00 Uhr: Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer (IKRK)

17.45 Uhr: Besuch des Musée Bodmer (Cologny)

Dienstag, 11. Juni:

10.30 Uhr: Besuch der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN)

17.00 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Ueli Maurer mit militärischen Ehren (Schloss Lohn/Bern)

17.15 Uhr: Vier-Augen-Gespräch mit Bundespräsident Ueli Maurer (Schloss Lohn/Bern)

18.15 Uhr: Pressekonferenz (Schloss Lohn/Bern)

Teilnahme des Bundespräsidenten am 18. Treffen der Staatsoberhäupter zentraleuropäischer Staaten in Bratislava/Slowakische Republik von 12. bis 13. Juni

Mittwoch, 12. Juni:

17.15 Uhr: bilaterales Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Moldau, Nicolae Timofti (Hotel Kempinski/Bratislava)

18.15 Uhr: Begrüßung durch Präsident Gasparovic und Frau Gasparovicova in der Slowakischen Philharmonie

18.30 Uhr: Besuch aller Staatsoberhäupter eines Konzerts in der "Concert Hall" (Slowakische Philharmonie)

19.30 Uhr: Abendessen zu Ehren der Staatsoberhäupter, gegeben von Präsident Ivan Gasparovic und Frau Gasparovicova (Concert Hall)

Donnerstag, 13. Juni:

08.30 Uhr: Arbeitsfrühstück der Staatsoberhäupter (Hotel Kempinski) 09.30 Uhr: Begrüßung durch den Präsidenten der Slowakischen Republik Ivan Gasparovic und Frau Silvia Gasparovicova in der Burg Bratislava anschließend: Familienfoto (Innenhof der Burg)

09.45 Uhr: Erste Arbeitssitzung zum Thema: "Growth Strategy for Post-Crisis Recovery" (Burg Bratislava)

anschließend: Statements der Staatsoberhäupter (Burg Bratislava) 10.30 Uhr: bilaterales Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Serbien, Tomislav Nikolic (Burg Bratislava)

anschließend: Zweite Arbeitssitzung zum Thema: "Growth Strategy for Post-Crisis Recovery" (Burg Bratislava)

12.00 Uhr: bilaterales Gespräch mit dem Präsidenten der Ukraine Viktor Janukowitsch (Burg Bratislava)

13.30 Uhr: Pressekonferenz von Präsident Gasparovic gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern (Burg Bratislava)

14.00 Uhr: Mittagessen zu Ehren der Staatsoberhäupter, gegeben von Präsident Gasparovic (Burg Bratislava)

Freitag, 14. Juni:

10.00 Uhr: Gespräch mit dem Staatspräsidenten von Burkina Faso, Blaise Compaoré (Präsidentschaftskanzlei)

