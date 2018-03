"Hohes Haus" am 9. Juni: Tierschutz, Hochwasser und umstrittenes Unkrautvernichtungsmittel

Zu Gast im Studio: ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl und Tierschützer Martin Balluch

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus" am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Staatsziel Tierschutz

Seit Jahren wird von Tierschutzorganisationen gefordert, dass der Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen wird. Am Dienstag war es soweit. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP beschlossen mit Unterstützung der FPÖ eine entsprechende Verfassungsänderung. Die Grünen und das BZÖ stimmten nicht dafür, ihnen geht die Staatszielformulierung zu wenig weit. Sie befürchten viele Ausnahmen, die dem Tierschutz nicht zum Recht verhelfen und weiterhin Tierleid ermöglichen würden. Bettina Tasser hat mit Verfassungs- und Tierschutzsprechern der Parlamentsparteien gesprochen.

Gäste im Studio sind Wolfgang Gerstl, Verfassungssprecher der ÖVP, und der Tierschützer Martin Balluch.

Hochwasser: Ursachen

Tragische Szenen haben sich in der vergangenen Woche in Österreich abgespielt. Ob im Westen oder im Osten - viele Ortschaften standen unter Wasser und auch Todesopfer sind zu beklagen. Nicht wenige der überfluteten Häuser stehen in sogenannten roten Zonen - also in Gebieten, in denen sie eigentlich gar nicht stehen dürften. Maximilian Biegler hat mit Raumplanern und Hydrologen über die planerischen und natürlichen Ursachen des Jahrhunderthochwassers gesprochen.

Hochwasser: Folgen

Bei der Hochwasserkatastrophe standen nicht nur Zehntausende Freiwillige im Einsatz, auch das Bundesheer war mit Hubschraubern und schwerem Gerät rund um die Uhr beschäftigt. Nun - nachdem das Hochwasser langsam zurückgeht - kommen zunehmend mehr Bundesheersoldaten bei den Aufräumarbeiten zum Einsatz. Ist das Bundesheer für derartige Katastrophen gut mit Menschen und Material gerüstet oder könnte man manches besser machen? Könnte eine Berufsarmee schlagkräftiger im Katastropheneinsatz agieren als im derzeitigen Wehrpflichtmodell? Claus Bruckmann hat mit den Wehrsprechern aller im Verteidigungsausschuss vertretenen Parteien gesprochen und auch den Verteidigungsminister und den neuen Generalstabschef befragt.

Umstrittenes Unkrautvernichtungsmittel

Seit Jahren fordern Wissenschafter und Umweltgruppen, aber auch die Grünen im Parlament ein Verbot des Unkrautbekämpfungsmittels Glyphosat. Ob im Acker-, Wein- oder Obstanbau, ob auf Wiesen und Weiden oder im privaten Ziergarten, wird chemisch gegen unerwünschte andere Pflanzen vorgegangen, ist fast immer Glyphosat im Spiel. Mittlerweile ist es das weltweit am häufigsten eingesetzte Pflanzengift. Das lange Zeit als unproblematisch angesehene Mittel ist laut neuesten Forschungsergebnissen alles andere als unproblematisch. Spuren des Giftes finden sich fast in allen Mehl-und Brotprodukten, die aus Getreide herkömmlicher Landwirtschaft stammen. Dagmar Wohlfahrt hat recherchiert, in welchen Mengen Glyphosat in Österreich eingesetzt wird.

