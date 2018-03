"The Newsroom" Staffel 2 wenige Stunden nach US-Start auf Sky

Die zweite Staffel der herausragenden HBO-Dramaserie ab 15. Juli nur wenige Stunden nach der US-Premiere, in der Originalfassung exklusiv auf Sky Go

Ab Herbst wahlweise in der synchronisierten oder englischen Fassung auf Sky Atlantic HD

Die Geschichte um den spitzzüngigen Nachrichtenmann Will McAvoy (Jeff Daniels) und seinem Produktionsteam des fiktiven Senders ACN Networks geht in die nächste Runde. Sky präsentiert die zweite Staffel von Aaron Sorkins fesselnder Dramaserie "The Newsroom" ab 15. Juli nur wenige Stunden nach der US-Premiere auf Sky Go im Web, auf dem iPad, iPhone, iPod touch und der Xbox 360. Einen Tag später ist die jeweils neueste Episode auch über Sky Anytime über den Sky+ HD-Receiver abrufbar. Die neunteilige Serie ist zunächst in der Originalversion zu sehen, im Herbst wird sie wahlweise in der deutschen Synchronisation oder der englischen Originalfassung auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.

Neben den aus der ersten Staffel bekannten Darstellern gibt es diesmal einige Neuzugänge: Marcia Gay Harden ("Pollock", "Mystic River") als Anwältin Rebecca Halliday, Hamish Linklater ("Battleship", "The New Adventures of Old Christine") als Jerry Dantana, Jims Vertretung in die der Redaktion, Meryl Streeps Tochter Grace Gummer ("Smash"), als Reporterin Hallie Shea und Riley Voelkel ("Prom - Die Nacht deines Lebens") als Volontärin Jennifer, die einst in der Pilotfolge die verhängnisvolle Frage an Will McAvoy stellte "Warum ist Amerika die größte Nation der Welt?"

Auch in der zweiten Staffel von "The Newsroom" gewährt Aaron Sorkin ("The Social Network") wieder einen smarten, authentischen sowie humorvollen Blick hinter die Kulissen eines fiktiven amerikanischen Nachrichtensenders und präsentiert das Leben seiner Protagonisten vor und abseits der Kamera. Die neun Episoden der zweiten Staffel umfassen den Zeitraum der letzten fünf Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2012.

Sendehinweis

"The Newsroom" Staffel 2:

Ab 15.7., montags auf Sky Go (TV-Premiere) und dienstags auf Sky Anytime (in OV)

Ab Herbst 2013 auf Sky Atlantic HD (in OV und deutsch)

Über Sky Österreich

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit über 3,4 Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 66 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

