Novak: Bundesportförderungsgesetz ein Meilenstein für den Sport

Wien (OTS/SK) - "Sport hat eine außerordentlich wichtige gesellschaftspolitische Funktion und die österreichischen Sportstars haben insbesondere für die Jugend Vorbildwirkung", sagte SPÖ-Bundesrat Günther Novak im Rahmen der Debatte über das neue Bundessportförderungsgesetz im Bundesrat. Zweifelsohne brauche der österreichische Sport finanzielle Zuwendungen aus dem Budget, umso wichtiger war es laut Novak das Fördersystem auf neue Beine zu stellen. "Das neue Bundessportförderungsgesetz bringt eine wichtige Neuausrichtung des Sports mit sich. Die Förderung nach dem Gieskannenprinzip wird abgelöst durch Projektförderung", erklärte Novak. ****

Damit gehören die vielen zum Teil unübersichtlichen Förderungsschienen der Vergangenheit an. Der SPÖ-Bundesrat lobt das duale System, das aus einer Grund- und einer Projektförderung besteht. "Damit wird es in Hinkunft mehr Klarheit und Transparenz geben", so Novak. Für den SPÖ-Bundesrat war es besonders wichtig, dass dieses neue Sportförderungsgesetz auf so breiter Basis zustande gekommen ist und es kein Auseinanderdividieren von Spitzen- und Leistungssport einerseits und Breitensport andererseits gekommen ist. Besonders wichtig erscheint Novak, dass ebenso der Behindertensport mehr finanzielle Zuwendungen erhält als ursprünglich geplant. "Das ist sehr erfreulich und begrüßenswert zumal die Leistungen der Österreichischen Behindertensportler - Stichwort Paraolympics in London - hervorragend sind und zudem gerade der Sport für die Inklusion von großer Bedeutung ist", sagte Novak abschließend. (Schluss) mis/rm/mp

