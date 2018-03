ORF III mit starken Frauen am "zeit.geschichte"-Samstag und einem Abend für Roberto Alagna am "Erlebnis Bühne"-Sonntag

Wien (OTS) - Frauen, die Geschichte schrieben, stehen im Zentrum des "zeit.geschichte"-Abends bei ORF III am Samstag, dem 8. Juni 2013. "Das unglaubliche Leben der Bertha von Suttner, Friedensnobelpreisträgerin aus Österreich" berichtet um 20.15 Uhr vom Leben der Pazifistin, die mit ihrem Roman "Die Waffen nieder" den Nerv der Zeit traf. Der Film führt vor Augen, wie schwer es für Frauen noch vor mehr als hundert Jahren war, selbstbewusst einen eigenen Weg zu gehen.

Ein Fokus auf "Marie Curie" folgt um 21.00 Uhr: Die Dokumentation porträtiert die Ausnahme-Wissenschaftlerin und zweifache Nobelpreisträgerin, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Radioaktivität erforschte. Ihre Arbeiten haben das Verständnis von Welt und Materie von Grund auf verändert. Die Dokumentation beinhaltet selten gezeigtes Archivmaterial und Gespräche mit der Enkelin Marie Curies.

Die Dokumentation "Rosa Luxemburg und die Freiheit" nimmt um 21.55 Uhr jene Frau in den Blick, die in der europäischen Arbeiterbewegung die absolute Vorreiterrolle eingenommen hat. Sie wollte mit der sozialistischen Revolution den Kapitalismus besiegen. Konflikte scheute sie nicht; bei Streitfragen nahm sie radikale Positionen ein. Ihren Kampf für den Sozialismus hat sie schlussendlich mit dem Leben bezahlt.

Am Sonntag, dem 9. Juni, steht der "Erlebnis Bühne"-Abend ganz im Zeichen des Opernsängers Roberto Alagna, der seinen 50. Geburtstag feierte. Das Künstlerporträt "Roberto Alagna probt Madama Butterfly" um 19.45 Uhr zeigt den charismatischen französischen Tenor anlässlich der Proben zu Puccinis "Madama Butterfly" an der Bayerischen Staatsoper 2012.

Anschließend brilliert Roberto Alagna in Georges Bizets grandioser Oper "Carmen" in der Rolle des tragisch Liebenden Don José. Barbara Rett präsentiert diese Inszenierung aus der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2010 unter der musikalischen Leitung Yannick Nézet-Séguins um 20.15 Uhr; die Titelrolle der Carmen singt Opernstar Elina Garanca, in weiteren Rollen sind Barbara Frittoli und Teddy Tahu Rhodes zu sehen.

Um 23.15 Uhr verbleibt Roberto Alagna in der Rolle des verzweifelt Liebenden - an der Seite von Anna Netrebko in Jules Massenets Oper "Manon". In der intensiven Inszenierung von Andrei Serban aus der Wiener Staatsoper 2007 sind ebenfalls Ain Anger, Adrian Eröd und Michael Roider zu sehen. Am Pult des Orchesters der Wiener Staatsoper dirigiert Bertrand de Billy.

