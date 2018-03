FP-Nepp: SPÖ übernimmt FPÖ-Forderung Anrainerparken in Döbling

Rote Müßiggänger einmal konstruktiv

Wien (OTS) - Als die FPÖ vor Jahren in Sachen Anrainerparkplätze im 19. Bezirk initiativ wurde, war die Döblinger SPÖ erbost und faselte etwas von "Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes", erinnert der Döblinger FPÖ-Obmann LAbg. Dominik Nepp. Vielleicht waren die Herrschaften auch mit dem vermuteten 200.000 Euro-Loch in ihrer Bezirkskassa beschäftigt, so dass sie den Sinn der FPÖ-Forderung nicht zur Gänze erfassen konnten. Wir freuen uns jedoch, dass die SPÖ etwas dazugelernt hat und nun gemeinsam mit der FPÖ im Interesse der Anrainer aktiv wird, sagt Nepp. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747