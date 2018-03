BZÖ-Widmann: Banken sollen auf Spesen bei Spenden verzichten!

Wien (OTS) - Als "letztklassig" bezeichnet BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann die Tatsache, dass Banken bei Spenden mittels Zahlschein Spesen verlangen. "In Österreich erleben wir angesichts des dramatischen Hochwassers eine Welle der Solidarität und die Banken kassieren sogar bei Spenden ab. Das ist nicht in Ordnung und muss geändert werden", appelliert Widmann an die Banken, einheitlich bei Spenden für soziale Zwecke auf Spesen zu verzichten.

Ein Teil der österreichischen Banken habe den Verzicht auf Spesen bereits verwirklicht, aber noch immer gebe es Geldinstitute die hier mit dem Leid der Menschen Geld verdienen wollen. "In Katastrophenzeiten müssen alle zusammenhalten und sich solidarisch mit den Opfern zeigen. Als Bank Spendengelder mittels Spesen in die eigene Tasche umzuleiten ist schäbig und inakzeptabel. Das BZÖ fordert einen generellen Spesenverzicht der Banken bei Spenden", so Widmann.

