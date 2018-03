Großer Erfolg der AKNÖ-Info-Tour 2013

Das beschäftigt die ArbeitnehmerInnen in NÖ: Teuerung, Pensionsfragen und die Arbeitszeit

Wien (OTS/AKNÖ) - "Wir sind Ihre Stimme für Fairness und Gerechtigkeit!" - so lautete das Motto der großen Info-Tour von AKNÖ und ÖGB in Niederösterreich. Im April und Mai besuchten 500 AKNÖ- und ÖGB-ExpertInnen, KammerrätInnen und BetriebsrätInnen 140.000 ArbeitnehmerInnen direkt am Arbeitsplatz und informierten mittels Info-Package über das vielfältige Serviceangebot.

Erfreut über das überaus positive Echo zeigte sich die Arbeiterkammer Niederösterreich nach Abschluss der AKNÖ-Infotour. Für AKNÖ-Präsident und ÖGB-NÖ Vorsitzenden Hermann Haneder zählt vor allem der persönliche Kontakt zu den Menschen bei der Info-Tour: "Wir sind vor Ort und erfahren was die ArbeitnehmerInnen wirklich bewegt. Diese Erfahrungen können wir dann in unsere alltägliche Arbeit einbringen".

Da drückt der Schuh

Was beschäftigt die Menschen in Niederösterreich? Manche Themen sind regionalspezifisch, andere gelten in ganz Niederösterreich. "Kein Auskommen mit dem Einkommen", Pensionsfragen, die Arbeitszeit (Überstunden und Mehrarbeit), die oft fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen für berufstätige Mütter und die allgemeine Teuerung waren in den meisten Betrieben Thema.

"Das sind Sorgen, die wir nur allzu gut verstehen. Wenn die Mieten in den letzten Jahren um 20 Prozent gestiegen sind, Lebensmittel und Treibstoffkosten immer teurer werden, dann sind wir gefordert rasch zu handeln. Das Leben muss leistbar und lebenswert bleiben", so der AKNÖ-Präsident. Für Haneder war die Infotour somit auch eine gute Gelegenheit die zentrale Forderung der Arbeiterkammer in ihrer Funktion als Interessenvertretung deutlich zu machen: Mehr Verteilungsgerechtigkeit.

Mit der AKNÖ bestens beraten

"Unsere Serviceleistungen sind sehr umfangreich - Beratung, Studien, Broschüren, Veranstaltungen und Förderungen. Oft sind die ArbeitnehmerInnen erstaunt, in wie vielen Bereichen wir sie unterstützen können. Da hilft die Info-Tour durch den persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern und auch das informative Service-Package mit den wichtigsten Kontaktadressen und Angeboten", zeigt sich AKNÖ-Direktor Helmut Guth vom Erfolg der Info-Tour begeistert.

Das Leistungsangebot der Niederösterreichischen Arbeiterkammer reicht von der Beratung und gegebenenfalls rechtlichen Vertretung im Bereich Arbeits- und Sozialrecht über Konsumentenschutz, Gesundheit am Arbeitsplatz, bis hin zur Unterstützung bei Weiterbildungsangeboten und beim jährlichen Steuerausgleich.

Die Erfolgsbilanz von 2012 ist beachtlich: Rund 260.000 Beratungsgespräche, Sicherung von über 60 Millionen Euro für die Mitglieder bei arbeits- und sozialrechtlichen Streitfällen und Insolvenzen und 11,5 Millionen für die Mitglieder bei der Steuerrückholaktion. Eine ebenso wichtige Aufgabe der Arbeiterkammer ist die Interessenvertretung. In dieser Funktion begutachtet sie bis zu 300 Gesetze jährlich, um die Interessen der ArbeitnehmerInnen bestmöglich zu vertreten.

Mehr zur Info-Tour unter noe.arbeiterkammer.at/infotour.

