Aviso: Show 2013 der Modeschule Hetzendorf

Am 19. und 20. Juni 2013 präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Modeschule Wien im Rahmen der traditionellen Abschluss-Modeschau ihre rund 200 besten Kreationen.

Wien (OTS) - Die diesjährige Show steht unter dem Schwerpunktthema "Prozesse" und erschließt sich auch wortwörtlich dem prozesshaften Wandel der Natur. Dabei wird das Fashionzelt geöffnet und der wunderschöne Schlosspark in die Show miteinbezogen. Für die Konzeption der Inszenierung konnte Performance- und Installationskünstler Michikazu Matsune gewonnen werden, der unter anderem bereits im Rahmen der Wiener Festwochen tätig war. Die Show 2013 steht unter der Projektleitung von Gabriele Skach, Lieselotte Holzinger und Ajla Karic-Culbertson. "Das Jahresthema "Prozesse" spiegelt sich auch in den Projektkooperationen wider. Auf das Engagement und die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler sind wir besonders stolz", so die Direktorin der Modeschule Wien, MMag.a Monika Kycelt.

Stipendien und Auszeichnungen

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch übergibt am Premierenabend wieder die Stipendien der Stadt Wien. Auch die künstlerischen und schulischen Jahresbestleistungen der Schülerinnen und Schüler werden honoriert. Gemeinderätin Mag.a Sybille Straubinger übergibt die vom Verein der FörderInnen der Modeschule Wien gestifteten Awards.

Erfolgreiche Kooperationen mit sozialem Hintergrund

Unter dem Motto "FEWA, FASHION & FUNCTION" wurde den Hetzendorfer ModeschülerInnen die Aufgabe gestellt, ein waschbares, rotes Abendoutfit zu kreieren. Mehr als 80 Entwürfe wurden eingereicht. Zehn ausgewählte Modelle davon werden umgesetzt und im Rahmen der Vienna Fashion Night am 13. Juni präsentiert. Eine hochkarätige Fachjury, unter anderen mit Lena Hoschek, Thomas Kirchgrabner (Liska-Chefdesigner) und Roman Rzeznitzek (Senior-Designer von Swarovski), wählt dort die drei besten JungdesignerInnen aus, welche mit Stipendien prämiert werden. Die zehn finalen Modelle werden dann auch bei der Show 2013 der Modeschule Hetzendorf am 19. und 20. Juni präsentiert und im Anschluss daran zugunsten wohltätiger Zwecke versteigert.

Weiteres Highlight der Show 2013 ist eine Ausstellung über die Zusammenarbeit mit der Desert Flower Foundation, der weltweiten Initiative von Waris Dirie gegen weibliche Genitalverstümmelung. Schülerinnen und Schüler der Modeschule Hetzendorf entwarfen im Rahmen eines Kreativwettbewerbs Bekleidung, Schmuck und Taschen. Die drei besten Entwürfe werden in weiterer Folge in Serie produziert und über die Foundation vertrieben. Der Verkaufserlös kommt einem sozialen Projekt zugute.

Für das kulinarische Rahmenprogramm sorgen wieder die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Vereins Netz, der Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern unterstützt und begleitet (http://www.kinderhospiz.at).

Termine:

Pre-Show am Mittwoch, 19. Juni 2013, um 17.30 Uhr

Premiere am Mittwoch, 19. Juni 2013, um 20.30 Uhr

Weitere Termine am Donnerstag, 20. Juni 2013, um 17.30 Uhr

und um 20.30 Uhr

Ticketpreise und -verkauf:

Tickets von zehn bis 25 Euro, ermäßigte Preise bei der Pre-Show. Der Vorverkauf startet am 3. Juni online unter http://modeschulewien.at/buy sowie in der Kanzlei der Modeschule Hetzendorf.

Adresse:

Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf

1120 Wien, Hetzendorfer Straße 79

Weitere Informationen:

www.modeschule.wien.at

https://www.facebook.com/modeschulewien

Pressebild: http//www.wien.gv.at/pressebilder

