"Heimat, fremde Heimat" am 9. Juni: Kriegsflüchtling im Hochwassereinsatz

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kriegsflüchtling im Hochwassereinsatz

Die Hochwasserkatastrophe hat erneut Österreich erfasst. An den betroffenen Orten hilft die Freiwillige Feuerwehr, so auch in Höflein an der Donau, wo der gebürtige Kroate Ivica Nujic beheimatet ist. Gemeinsam mit seinen Kameraden hilft er, seine Gemeinde vor den Folgen des steigenden Wasserspiegels zu bewahren. Schon beim Hochwasser im Jahr 2002 hat die ORF-Minderheitenredaktion den ehemaligen Kriegsflüchtling aus Sarajevo bei seinem Feuerwehreinsatz gefilmt. Nun steht er seiner neuen Heimatgemeinde in diesen schweren Stunden wieder bei. Ein Bericht von Dalibor Hysek.

Christen in Moschee, Muslime in Kirche - Religionsunterricht auf neuen Wegen?

Im Rahmen des christlichen und islamischen Religionsunterrichts besuchen alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen ihr eigenes und das jeweils andere Gotteshaus. Dabei erklären der Pfarrer und der Iman den Kindern die Grundsätze des Glaubens und die Besonderheiten der Räumlichkeiten, in denen gemeinsam gebetet wird. Diese vor zehn Jahren gegründete Schulinitiative, "Pilgrim", soll "Spiritualität und Nachhaltigkeit" hervorrufen und religiöse Vorurteile abbauen. In dem Beitrag von Ronald P. Vaughan erläutern Weihbischof Dr. Franz Scharl und Dr. Zekirija Sejdini von der islamischen Glaubensgemeinschaft, wie sie die jeweils andere Religion in ihrem Unterricht behandeln.

Jüdische Kulturwochen

Die Jüdischen Kulturwochen in Wien widmen sich in diesem Jahr dem Nachbarland Ungarn. Durch die Veranstaltungsreihe möchte die Israelitische Kultusgemeinde Solidarität mit den ungarischen Juden und Roma demonstrieren, die mit steigendem Antisemitismus und Rassismus konfrontiert sind. Im Rahmen der Fotoausstellung "Lebensmarsch Budapest", die den jährlichen Umzug im Gedenken an die Opfer der Schoa festhält, meldete sich der berühmte ungarische Schriftsteller György Konrád zu Wort. Sein Thema war die derzeitig prekäre Situation der Juden und Roma. Zu den politischen Entwicklungen im Nachbarland befragte Mehmet Akbal in Wien lebenden Ungarn.

