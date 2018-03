ARBÖ Niederösterreich schleppt kostenlos Hochwasseropfer ab!

Wien (OTS) - Das ist Hilfe in der Not! Es reicht schon, dass durch die enormen Wasserschäden die finanziellen Schäden an Haus und Grund schier ins Unermessliche steigen, für viele Hochwasseropfer ist nun auch in Sachen Mobilität ein Nichtweiterkommen erreicht. Der ARBÖ Niederösterreich hilft nun diesen Autobesitzern in dieser schwierigen Zeit und schleppt ab kommender Woche ihr Fahrzeug kostenlos in die nächst geeignete Werkstätte ab. Egal ob ARBÖ-Mitglied oder nicht. Alle Hilfesuchenden können sich an die Nummer 050 123-2315 (ARBÖ-Hochwasserkoordination in St. Pölten) wenden. Denn nur wer rasch hilft, hilft effizient.

