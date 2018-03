Der Fasanmarkt befindet sich bereits im 3. Jahr

Am Samstag, 8. Juni, findet das FEST am FasanMARKT 2013 statt

Wien (OTS) - Die Bezirksvorstehung Landstraße und die ARGE-FasanMARKT organisieren in Kooperation mit den Einrichtungen Agenda Wien Landstraße und GB 3 das Fest am Fasanmarkt 2013. Dieses findet am 8. Juni von 8 Uhr bis 22 Uhr statt. Neben dem Bauernmarkt mit vorwiegend regionalen und saisonalen Produkten wird BesucherInnen ein buntes Rahmenprogramm, von Tanzvorführungen über Musikdarbietungen bis zu Schachpartien mit einem Schachtrainer, geboten. Für die Kleinen gibt es Kinderschminken und sogar ein eigenes Kasperltheater.

Fakten zum Fasanmarkt

Beim Fasanmarkt handelt es sich um einen sogenannten Wochenmarkt auf Privatgrund. Es sind vom Marktamt 20 genehmigte Straßenstände, welche jeden Samstag von 8 bis 14 Uhr im 3. Wiener Gemeindebezirk auf dem Fasanplatz oberhalb der Schnellbahn Nähe der Station Rennweg aufgestellt werden dürfen. Von Brot und Gebäck über Bioobst und -gemüse, Rohmilchkäse, Wildprodukten, Schmankerln wie Fisch und Geflügel bis zu Honig und Sirup ist hier alles zu haben.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

