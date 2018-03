"Bürgeranwalt" am 8. Juni: Ausgebürgert

Außerdem: Warten auf Asyl; kein Geld vom Unfalllenker

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 8. Juni 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Ausgebürgert

Ikbal K. wurde 1985 in Bad Ischl als Tochter türkischer Gastarbeiter geboren. Sie wuchs in Österreich auf, erhielt die österreichische Staatsbürgerschaft, maturierte hier und gründete ein Unternehmen in Wien. Als 2011 ihre Tochter in Istanbul zur Welt kam, erfuhr sie plötzlich, dass sie seit 19 Jahren keine Österreicherin mehr ist, sondern Türkin. Für Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits ist dies unverständlich. Sie konfrontiert Behördenvertreter im Studio mit ihrer Kritik.

Nachgefragt: Warten auf Asyl

Trotz Zusicherung von politischer Seite, Asylanträge künftig rasch abzuwickeln, gibt es immer noch Fälle, bei denen Antragsteller zehn Jahre und länger auf einen rechtsgültigen Bescheid warten. Ein Beispiel ist die türkische Familie Sunca aus Güssing. Die Eltern und die drei Söhne sprechen gut Deutsch und sind gesellschaftlich voll integriert. Sie erfüllen längst die Kriterien für humanitäres Bleiberecht, doch ohne gültigen Bescheid droht ihnen sogar die Abschiebung. Volksanwältin Stoisits ortet Rechtsverweigerung seitens der Behörde.

Kein Geld vom Unfalllenker

Vor 13 Jahren wurde eine junge Kriminalbeamtin auf ihrem Motorrad von einem links abbiegenden Autofahrer auf der B8 übersehen. Sie überlebte mit schweren Verletzungen und ist seither querschnittgelähmt. Obwohl der Autofahrer das Alleinverschulden trägt, kämpft das Unfallopfer mit finanziellen Problemen. Das hat zwei Gründe: Das Auto des Unfallgegners war nur auf eine Million Euro versichert - der deutsche Unfalllenker selbst kann nicht belangt werden. Er hat Privatkonkurs angemeldet.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at