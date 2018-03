Symposium "Frau im Fokus": Erkenntnisse und innovative Konzepte zu Frauengesundheit und Gendermedizin

Wien (OTS) - In Sachen Frauengesundheit besteht noch immer großer Nachholbedarf. Bei vielen Therapien und Forschungsansätzen wurde der Mann als "Prototyp" herangezogen - aktuelle Studien zeigen jedoch, wie wichtig die individualisierte Behandlung von Erkrankungen bei Frauen und Männern ist. Frauen haben unterschiedliche Rollen und seelische Belastungen, bewältigen Erkrankungen anders, zeigen unterschiedliche Symptome und führen einen anderen Lebensstil -manche Krankheiten betreffen überhaupt ausschließlich Frauen. +++

Gestern lud das Institut für Gender Medicine der Medizinischen Universität Wien zum Symposium "Frau im Fokus: Erkenntnisse und innovative Konzepte zu Frauengesundheit und Gendermedizin" ins Billrothhaus, um anhand verschiedener Vorträge über die Bedeutsamkeit der geschlechtsspezifischen Betrachtung zu informieren. Im Rahmen des Symposiums diskutierten Top-Experten die Themen frauenspezifische Therapien und Behandlungskonzepte. Gleichzeitig konnten sich Ärzte, Pflegepersonal, Studierende, Journalisten und Interessierte über innovative Gesundheitskonzepte für Frauen informieren und austauschen.

Gendermedizin ist eine innovative Wissenschaft, die sich mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen in allen Gesundheitsfragen befasst. Für Frauen bietet die Gendermedizin eine umfassende Gesundheitsberatung und Behandlung in allen Fachbereichen mit den oft sehr unterschiedlichen, an die jeweilige Lebensphase angepassten Ansprüchen. Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, erste Professorin für Gender Medicine in Österreich an der Medizinischen Universität Wien, eröffnete das Symposium mit ihrem Vortrag "Frauenspezifische Medizin, Luxus oder Notwendigkeit?". In ihrem Vortrag zeigt sie, anhand von Beispielen, auf, wie Lebensstil, Ernährung und Bewegung sich positiv auf die weibliche Gesundheit auswirken können. Weiters bespricht sie die unterschiedlichen Auswirkungen von schädigendem Gesundheitsverhalten bei Frauen und Männern, in Hinblick auf Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und die sogenannten, bei Frauen zu geringen, "gesunden Lebensjahre". "Die Gendermedizin zeigt einen Ausweg aus dem Missstand, dass für Jahrhunderte der Mann das Maß aller Dinge in der Medizin war. Die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Unterschieden in der medizinischen Forschung und Praxis gab dem Thema Frauengesundheit eine neue Dimension, eine umfassende - über rein Frauen-spezifische Erkrankungen weit hinausreichende - ganzheitliche medizinische Betrachtung der Gesundheit der Frau über den gesamten Lebenszyklus", erklärt Kautzky-Willer die Relevanz frauenspezifischer Behandlung von Erkrankungen. "Das 2011 eröffnete "la pura women's health resort kamptal" verfolgt einen äußerst innovativen Ansatz. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden dort in die Praxis umgesetzt und fließen in die individuelle, genau auf die weiblichen Bedürfnisse abgestimmte Betreuung und Behandlung ein", so Kautzky-Willer weiter.

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, von der Universitätsklinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation an der Medizinischen Universität Wien, ging in seinem Vortrag "Schmerzsyndrome und Regeneration: empfinden Frauen anders?" auf die wesentlichen konstitutionellen und auch hormonellen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern ein und stellte diese anhand von Beispielen dar. Crevenna betonte die geschlechtsspezifischen Aspekte bei der Schmerz-, der Leistungs- und Regenerationsmedizin. Im Mittelpunkt standen die typischen Schmerzsyndrome, wie Rückenschmerz, Kopfschmerz oder Beckenbodeninsuffizienz, im Lebenszyklus der Frau und die daraus resultierenden schulmedizinischen Lösungsansätze. "Die möglichen Ursachen, warum Frauen anders leiden als Männer, sind vielschichtig. Von unterschiedlicher Sozialisierung, psychosozialen Faktoren in der Schmerzentstehung, geschlechterspezifischen Unterschieden in der Arzt-Patient-Beziehung über die Tatsache, dass Frauen schneller ein Schmerzgedächtnis entwickeln bis hin zur Neigung zur Chronifizierung von Schmerz und funktionellen Unterschieden im Gehirn hinsichtlich der Schmerzverarbeitung", erklärt Crevenna.

Dr. Bettina Wiltos, Fachärztin für Chirurgie und Gefäßchirurgie, sprach in ihrem Vortrag "Moderne Therapieverfahren beim typischen Frauenleiden Varikositas" über ein unter Frauen sehr verbreitetes Thema, nämlich die Krampfadern. Diese stellen nicht nur ein kosmetisches, sondern auch ein gesundheitliches Problem dar. Unbehandelt kann das Krankheitsbild zu gefährlichen Komplikationen führen. "Das Varizenleiden ist zwar nicht heilbar, aber gut therapierbar. Patienten wünschen sich eine möglichst minimalinvasive Behandlung. Welche Methode für den jeweiligen Patienten ideal ist, hängt von der Art der Varikose sowie Alter, Erwartungshaltung und dem therapeutischen Aufwand für den Patienten ab", erklärt Wiltos.

Mit multimodalen Behandlungskonzepten zum Reizdarm Syndrom beschäftigte sich Dr. Alex Witasek, Allgemeinmediziner im "la pura women's health resort kamptal" in Gars am Kamp. "Jeder fünfte Österreicher leidet vermutlich daran. Es gibt verschiedene Methoden dem Reizdarm Syndrom entgegenzuwirken. Neben der Vermeidung von Stress und der geeigneten medikamentösen Behandlung, ist die richtige Ernährung sowie die richtige Ernährungsweise ausschlaggebend", erklärt Witasek.

"Ist Schlaflosigkeit weiblich?" fragte Univ.-Doz. Dr. Gerda Maria Saletu-Zyhlarz, Leiterin der Schlafambulanz und des Schlaflabors der Universitätsklinik für Psychatrie, in ihrem Vortrag und verwies auf die Unterschiede bei Schlafgewohnheiten, Schlafverhalten und subjektivem Empfinden der Schlafqualität zwischen Männern und Frauen. Laut Pittsburgh Schlafqualitätsindex haben Männer einen signifikant besseren Schlaf als Frauen, 26,6% der Männer, aber 36,5% der Frauen weisen einen schlechten Schlaf auf (1) . Schlafstörungen sind häufig, vielfältig und folgenschwer. Ungefähr 25% der Bevölkerung leiden an Schlafstörungen. Frauen sind von Schlafstörungen etwas häufiger als Männer betroffen. Dies vor allem in Zusammenhang mit nicht-organischen Schlafstörungen, denen unterschiedliche psychische Erkrankungen zugrunde liegen. Über spezifische hormonbedingte Schlafstörungen hinaus ist der Frauenanteil aber auch bei nächtlichen Bewegungsstörungen, wie dem Restless legs-Syndrom, erhöht. Innerhalb der schlafbezogenen Atmungsstörungen steigt der Anteil betroffener Frauen nach der Menopause, nach dem Wegfall der tonisierenden Wirkung des Östrogens, erheblich an", so Saletu-Zyhlarz.

Der Beitrag von Univ-Prof. Dr. René Wenzl mit dem Titel "Endometriose, ein oft unerkanntes Frauenleiden" beschäftigte sich mit der Endometriose, einer gutartigen, oft aber chronisch verlaufenden Erkrankung bei Frauen. "Bei der Endometriose kommt es zum Auftreten von Gewebe, das normalerweise die Innenseite der Gebärmutterhöhle auskleidet, an anderen Stellen des Körpers. Etwa 15% aller Frauen im gebärfähigen Alter sind betroffen. Wenn es sich um eine symptomarme Verlaufsform handelt, bleibt die Erkrankung oft unerkannt. Rezente Studien zeigen, dass generell Frauen durch die unterschiedlichen Hormonspiegel vermehrt unter Schmerzen leiden, als Männer. Es ist hier besonders wichtig, die Behandlung an die individuellen Bedürfnisse jeder Frau anzupassen", erklärt Spezialist Wenzl.

Auf die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ging Dr. Manfred Zauner, Arzt für Allgemeinmedizin, in seinem Vortag "TCM, eine hilfreiche diagnostische und therapeutische Ergänzung speziell für die Frau" ein. "Zu den therapeutischen Verfahren der chinesischen Medizin zählen vor allem die Arzneitherapie und die Akupunktur, sowie die Moxibustion (Erwärmung von Akupunkturpunkten), zusammen mit Massagetechniken, Bewegungsübungen und speziell angepassten Diäten. Diagnostik und Therapie in der TCM beruhen auf Beobachtungen und Erfahrungen. Aufzeichnungen gibt es seit ungefähr 5000 Jahren. Seit 1994 haben sich durch die Kombination aus TCM und westlicher Medizin bereits viele innovative Behandlungsansätze, zum Beispiel bei der Unterstützung von Schwangerschaften oder bei Therapien von Tumoren, Endometriose, Menstruations- und Zyklusstörungen, perimenopausalen Beschwerden als auch bei Entzündungen entwickelt."

Auf den viel zitierten Ausgleichsaspekt, also auf die Work-Life-Balance, geht Univ.-Prof. Dr. Henriette Walter, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien, in ihrem Beitrag "Work-Life-Balance, rechtzeitig reagieren bevor es zu spät ist" ein. Dieser bedeutet den Ausgleich zwischen Beruf und Familie und ist entscheidend für die Lebensqualität des modernen Menschen. "Das Burnout bezeichnet ein arbeitsplatzbezogenes Syndrom ausgeprägter Erschöpfung, welches zu starker Leistungsreduktion führt. Mit zunehmendem Schweregrad des Burnouts steigt die Prävalenz für Depressionen und auch körperliche Krankheiten treten vermehrt auf. Frauen reagieren darauf - mit größerer Wahrscheinlichkeit - mit schwerer Erschöpfung und mit muskulo-skletalen Beschwerden, Männer eher mit Depersonalisation, also dem Gefühl neben sich zu stehen und/oder mit kardiovaskulären Beschwerden. Es gilt, sich der Erschöpfung gezielt zuzuwenden. Die ersten Anzeichen sind vielseitig und werden oft nicht erst genug genommen", erläutert Walter dieses, gerade für Frauen besonders relevante Thema.

Univ.-Prof. Dr. Sepp Leodolter, von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der Medizinischen Universität Wien, in seinem Vortag "Prävention kommt aus der Frauenmedizin": "Prävention bedeutet vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. In der Frauenheilkunde ist der Bedarf an Prävention in allen Lebensphasen der Frau gegeben, in der Adoleszenz, der reproduktiven Phase, der Peri/Post-Menopause und dem Senium. Neben der fachbezogenen Tätigkeit als Gynäkologe ist der Frauenarzt auch zunehmend Ansprechperson für zum Beispiel Gewichtsprobleme, Bluthochruck, Stoffwechselerkrankungen

u.v.a.m., und erhält somit eine Funktion als Gatekeeper".

"Probleme wie Schwangerschaftsdiabetes oder Schilddrüsenfunktionsstörungen in der Schwangerschaft müssen rechtzeitig erkannt und als Warnsignale für die Gesundheit der Mutter im späteren Leben beachtet werden, um der Entwicklung von Krankheiten vorzubeugen. Kinder können bereits in der Schwangerschaft durch Umwelteinflüsse und das mütterliche Milieu für spätere Krankheiten geprägt werden, wobei Buben und Mädchen für die jeweils auslösenden Faktoren unterschiedlich empfindlich sind", unterstreicht Kautzky-Willer die Bedeutung von Prävention auch während der Schwangerschaft.

Als kompetenter Kooperationspartner in Sachen Frauengesundheit erweist sich die VAMED AG, weltweit führender Gesundheitsdienstleister und Marktführer im österreichischen Thermen-und Gesundheitstourismus, welche im Mai 2011 das "la pura women's health resort kamptal", Österreichs erstes Resort mit speziellem Fokus auf Frauengesundheit, eröffnete. Im la pura women's health resort kamptal werden die ganz individuellen und speziellen weiblichen Ansprüche an die Medizin berücksichtigt und neueste Erkenntnisse gendermedizinischer Aspekte und frauenspezifischer Gesundheitsthemen erstmals nur für Frauen zugänglich gemacht. In Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien wurde das Konzept für das "la pura women's health resort kamptal" entwickelt. Als wissenschaftliche Beraterin ist Univ.-Prof.Dr. Alexandra Kautzky-Willer die Schirmherrin des "la pura" Konzeptes. So werden die Angebote des Resorts auf Basis neuester Erkenntnisse der Gendermedizin stetig verbessert und weiterentwickelt. Das Team aus Spezialisten der unterschiedlichen medizinischen Kompetenzfelder wird außerdem von externen Beratern, wie zum Beispiel Univ.-Prof.Dr. Richard Crevenna, unterstützt.

Die Patientinnen schätzen besonders die Beratungsgespräche von Frau zu Frau in dem Wissen, bei "la pura" auf allen Gebieten höchstes medizinisches Know-how und Kompetenz in allen Therapie-, Wellness-, und Medizinbereichen erwarten zu dürfen. Dr. Gabrielle Dienhart-Schneider, Ärztliche Leiterin des "la pura women's health resorts" im Kamptal, verwies in ihrem Vortrag beim Symposium "Frau im Fokus" auf neue Ansätze in der Praxis der frauenspezifischen Prävention und stellte das "la pura women's health resort" als innovatives Modellprojekt vor. "Neben dem Fokus auf frauenspezifische Gesundheitsthemen wie Stoffwechselerkrankungen und Übergewicht, hormonelle Dysbalancen, Erschöpfungszustände und Schlafstörungen, Hauterkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Schwangerschaftsdiabetes und Gelenksbeschwerden bietet "la pura" maßgeschneiderte Programme, die unter anderem auf postoperative Betreuung zugeschnitten sind. Wir bemühen uns zu vermitteln, dass Gesundheit und Prävention integrierender Bestandteil eines vitalen Lebens sein müssen", erläutert Dienhart-Schneider das umfassende medizinisch-fachliche Angebot im neuen "la pura women's health resort kamptal" .

"Die Auseinandersetzung mit Frauengesundheit ist eine Notwendigkeit und Herausforderung der modernen Medizin. Frauengesundheitszentren können hierbei einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie mit Zielgruppen-spezifischen Behandlungskonzepten auf häufige und spezielle Gesundheitsprobleme von Frauen ausgerichtet sind und zum besseren körperlichen und seelischen Wohlbefinden beitragen. Eine Zunahme von Forschung und Lehre in der Gendermedizin soll helfen, neue geschlechtsspezifische Erkenntnisse in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung zu vertiefen und zum Wohle der Patientinnen im klinischen Alltag umzusetzen. Gendermedizin muss gelebt werden", so Kautzky-Willer abschließend.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4229

1) Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2010/2011:

Bundesministerium für Gesundheit

Die in dieser Presseinformation verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.

Rückfragen & Kontakt:

Welldone GmbH, Werbung und PR

Mag. (FH) Martina Dick - Mag. Elisabeth Kling - Public Relations

Lazarettgasse 19/4. OG, 1090 Wien

Tel.: 01/402 13 41-12 bzw. 40 - E-Mail: pr @ welldone.at