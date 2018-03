"A Changing Role for Central Banks?"

41. Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank, 10. und 11. Juni 2013

Wien (OTS) - Notenbanken haben in den letzten Jahren entscheidende Beiträge zur Bewältigung der Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise in Europa geleistet. Durch diese zentrale Rolle im makroökonomischen Krisenmanagement ist sowohl in der Fachöffentlichkeit als auch in der allgemeinen wirtschaftspolitischen Diskussion eine Debatte über die Aufgaben und Grenzen der Geldpolitik entstanden. Diese Debatte erhielt durch das Engagement der Notenbanken im Bereich der Finanzmarktstabilität und durch den Einsatz unkonventioneller geldpolitischer Instrumente in den letzten Jahren zusätzliche Impulse. Während die wesentlichen Ziele der Notenbanken - die Gewährleistung und Aufrechterhaltung von Preisstabilität und Finanzmarktstabilität - durch verschiedene, geldpolitische Instrumente gesteuert werden, entstehen in der Praxis oft Diskussionen darüber, ob gewisse konkrete Maßnahmen der Geldpolitik mit dem Mandat der Notenbanken vollkommen übereinstimmen. Eine Diskussion dieser verschiedenen Sichtweisen ist für die Debatte um die strategische Ausrichtung der makroökonomischen Stabilisierungspolitik in Europa und in der ganzen Welt von zentraler Bedeutung.

Die 41. Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) bringt hochkarätige nationale und internationale Experten und Expertinnen sowie Praktiker und Praktikerinnen aus der Politik, der Wirtschaft, dem Finanzwesen sowie der Wissenschaft zusammen.

Nach Eröffnungsworten durch Gouverneur Ewald Nowotny wird Staatssekretär Andreas Schieder am Morgen des 10. Juni ein Eröffnungsreferat halten. Mit Spannung wird auch der anschließende Vortrag des Direktoriumsmitglieds der Europäischen Zentralbank (EZB) Benoît Coeuré zur Geldpolitik in einem durch die Krise geprägten makroökonomischen Umfeld erwartet. Harold James, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der renommierten Princeton University, wird ein Grundsatzreferat halten, in dem die Probleme erörtert werden, die sich speziell für die EZB in einem Umfeld ergeben, in dem Fragen der Finanzmarktstabilität eine zunehmende Bedeutung erlangen. Im Rahmen eines Kamingesprächs am Abend des ersten Konferenztages wird die Bundesministerin für Finanzen Maria Fekter die Erfahrungen Österreichs bei der Bewältigung der Finanzkrise erörtern.

Wirtschaftshistorische Analysen zum Thema Zentralbankunabhängigkeit stehen im Zentrum von Vorträgen von Forrest Capie, Professor an der Cass Business School in London, und Stefano Ugolini, Professor an der Université Toulouse 1 Capitole. Professor Xavier Ragot, Paris School of Economics, und Athanasios Orphanides, Massachusetts Institute of Technology und ehemaliges Mitglied des EZB-Rats, bringen verschiedene Blickwinkel aus der akademischen Debatte über das Mandat und die Ziele von Notenbanken ein. Der politischen Ökonomie von Notenbanken und Geldpolitik widmen sich schließlich zwei Referate von Ernst Baltensperger, Universität Bern, und Laurence Boone, Ökonomin bei Merril Lynch.

Wie soll Notenbankpolitik im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung von Finanzmarktstabilität gestaltet werden? Welche Aufgaben sind dabei konkret vom aktuell diskutierten Projekt einer europäischen Bankenunion zu bewältigen? Charles Goodhart, London School of Economics, und Dirk Schoenmaker, Duisenberg School of Finance, werden am Vormittag des 11. Juni in ihren Referaten diesen Fragen nachgehen. Aktuelle Probleme der Geldpolitik behandeln die beiden Abschlussreferate von Katrin Assenmacher, Schweizerische Nationalbank, und William White, OECD und ehemals Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Während sich Katrin Assenmacher mit der Niedrigzinspolitik seit der Finanzkrise auseinandersetzt, wird White in seinem Referat potenzielle mittel- und langfristige Folgen einer lockeren Geldpolitik analysieren.

