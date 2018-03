ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom European-Tour-Golfturnier Lyoness Open

Am 8. und 9. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 8. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von Tag drei beim Lyoness Open im Diamond Country Club in Atzenbrugg um 12.50 Uhr sowie die Höhepunkte von Tag drei des Turniers um 20.15 Uhr, vom Grand Prix der Rhythmischen Gymnastik in Hard um 11.15 Uhr, vom MotoGP-Rennen in Italien um 21.15 Uhr und von Tag 13 beim French Open "Roland Garros" um 22.15 Uhr.

Die Live-Übertragung von Tag vier beim Lyoness Open im Diamond Country Club in Atzenbrugg um 12.50 Uhr, die Höhepunkte von Tag vier des Turniers um 20.15 Uhr und von Tag 14 beim French Open "Roland Garros" um 22.15 Uhr sowie ein "Best of" Super10Kampf um 11.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 9. Juni.

ORF SPORT + berichtet live und ausführlich vom österreichischen European-Tour-Golfturnier Lyoness Open 2013. Insgesamt stehen vom 6. bis 9. Juni mehr als 21 Stunden Live- und Highlights-Berichterstattung auf dem Programm. Niki Zitny, Sportdirektor des Österreichischen Golf-Verbandes, fungiert als Kokommentator und Experte. Er wird - mit einem Mikro ausgestattet -direkt am Platz das Spiel der Golfer kommentieren und analysieren. Mit einer eigenen Kamera hat ORF SPORT + den Auftritt der Österreicher im Blickfeld. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich Bernd Wiesberger, der als erster Österreicher die Qualifikation für das US Open schaffen will. Kommentator ist Michael Berger, für Interviews sorgt Wolfgang Koczi. Regie führt Michael Kögler.

Der anspruchsvolle Par-72-Kurs im Diamond Country Club in Atzenbrugg ist bereits zum vierten Mal Schauplatz des mit einer Million Euro dotierten Golf-Highlights, das heuer ganz im Zeichen der Titelverteidigung von Bernd Wiesberger steht. Mit sieben Birdies auf den letzten zehn Löchern flog der Oberwarter im Vorjahr förmlich auf Platz eins.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 7. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

