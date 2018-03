ENERGY GLOBE Award: Auszeichnung für Photovoltaik-Projekt in Sao Paulo

Österreichischer Wirtschaftsdelegierter überreicht ENERGY GLOBE Award an brasilianisches Forscherteam

Wien (OTS/PWK389) - Diese Woche überreichte der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Sao Paulo, Ingomar Lochschmidt, den hochangesehenen internationalen Nachhaltigkeits-Preis ENERGY GLOBE Award an die beiden Brasilien-Preisträger José Rui Camargo und Ederaldo Godoy Junior, Professoren der Universität Taubaté im Bundesstaat Sao Paulo. Die beiden Professoren und ihr Forschungsteam konnten die hochkarätige internationale Jury unter Leitung der ehemaligen indischen Umweltministerin Maneka Gandhi mit einem bahnbrechenden Projekt zur Erhöhung der Energieeffizienz von Photovoltaik-Solaranlagen durch Nutzung der Abwärme der Solarpaneele überzeugen.

Unter den Teilnehmern an der feierlichen Übergabe der Auszeichnung befanden sich zahlreiche Vertreter der brasilianischen Regierung, des europäischen diplomatischen Corps, führender österreichischer und brasilianischer Unternehmen sowie staatlicher wie privater Universitäten und internationaler Forschungseinrichtungen. Die Hochachtung des offiziellen Brasiliens für den ENERGY GLOBE-Award und die heurigen Preisträger kam durch die Zusage der persönlichen Teilnahme des Staats-Energieministers des Bundesstaates Sao Paolo, José Anibal, zum Ausdruck, wie der Wirtschaftsdelegierter Lochschmidt in seiner Laudatio unterstrich. Die Festgäste an der von der Außenwirtschaft Austria und der oberösterreichischen Greiner-Gruppe organisierten Preisverleihung erfreuten sich an ausgezeichneten Wiener Weiß-und Rotweinen, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Wien.

Das Siegerkonzept überrascht durch Einfachheit und Effektivität. Da der Wirkungsgrad von Solarzellen bei steigender Temperatur abnimmt, kamen die Wissenschaftler der Universität Taubaté auf den Gedanken, nicht nur die Wärme abzuleiten, sondern sich durch den sog. Seebeck-Effekt auch zunutze zu machen, wie sie es schon bei Fahrzeugauspuffen erfolgreich getestet hatten. Damit ist es gelungen, die sonst nutzlos verlorene Abwärme mittels Halbleitern direkt in elektrische Energie umzuwandeln und zusätzlich noch die Effizienz der PV-Paneele zu erhöhen. Camargo, der derzeit auch Rektor der Universität Taubaté ist, verbindet in der Forschung zur nachhaltigen Energiegewinnung seine Liebe zur Natur mit seinem Beruf des lehrenden Maschinenbau-Ingenieurs und widmet sich mit Begeisterung der energieeffizienten Verbesserung von Wärmesystemen. Seine nun ausgezeichneten Forschungserkenntnisse möchte er vor allem auch Menschen in ärmeren Ländern zur Verfügung stellen. Er gilt als vehementer Befürworter der Nutzung von Solarenergie, für ihn eine wichtige und effiziente Maßnahme zur Reduktion von Treibhausgasen.

Der ENERGY GLOBE Award ist nicht nur eine Belohnung für seine Forschungen, sondern auch ein ausgezeichnetes Instrument um diesem innovativen Nachhaltigkeitsprojekt internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen und einer breiten Allgemeinheit zugänglich zu machen. "Dank ENERGY GLOBE Award und diesem Empfang konnte ich schon heute an Ort und Stelle eine ganze Reihe interessanter konkreter Kontakte zur österreichischen und brasilianischen Wirtschaft und zum deutschen Fraunhofer Institut knüpfen", dankte der hocherfreute Prof. Camargo.

Der ENERGY GLOBE Award wurde 1999 vom Österreicher Wolfgang Neumann ins Leben gerufen, der ihn, als einer der Mitglieder der ENERGY GLOBE Foundation, seither jährlich international verleiht. Der Energiepionier Neumann beschäftigt sich seit nahezu 30 Jahren mit dem Thema Energieeffizienz und gilt in diesem Bereich als weltweit geachteter Experte. So ist der ENERGY GLOBE Award heute der weltweit meistbeachtete Nachhaltigkeitspreis. Die jährliche Verleihung wird von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) weltweit aktiv gefördert. (BS)

