Das "Narzissenfest im Ausseerland" am 9. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Jedes Jahr im Frühjahr verwandelt sich die Region Ausseerland-Salzkammergut in ein duftendes Blumenmeer - je nach Höhenlage blüht dort von Mitte Mai bis Mitte Juni die sternblütige Narzisse. Legendär ist auch das jährlich veranstaltete Narzissenfest, das heuer vom 30. Mai bis 2. Juni mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern im Ausseerland über die Bühne ging. Das ORF-Landesstudio Steiermark präsentiert am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 15.30 Uhr in ORF 2 eine filmische Zusammenfassung.

Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen musste in diesem Jahr der Bootskorso erstmals in der 54-jährigen Geschichte aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Der Autokorso fand aber wie geplant am 2. Juni statt und begeisterte als Höhepunkt des Festes die engagierten Mitwirkenden, Veranstalter, Ehrengäste sowie tausende Besucherinnen und Besucher: 30 kreative und handgesteckte Narzissenfiguren wurden auf Autos und Anhängern in Bad Aussee gezeigt. Zahlreiche Musik-, Tanz- und Brauchtumsgruppen, die Narzissenhoheiten und viele Einheimische in Trachten waren dabei. In der Kategorie "neue Gestelle" gewann "Quanu, der Kannibale" den ersten Platz. Bei den "alten Gestellen" siegte "Obelix".

Ein ORF-Steiermark-Team war in Bad Aussee und hat mit vier Kameras, einem Übertragungswagen und einer Krankamera die außergewöhnlichen Gegebenheiten sowie die schönsten Momente des Traditionsfestes eingefangen. Sigrid Maurer und Reinhart Grundner präsentieren die filmische Zusammenfassung - mit Bildern der beeindruckenden Narzissenskulpturen, einem Blick auf die aufwendigen Steckarbeiten, Informationen über altes und junges Brauchtum sowie kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Besonderheiten der Region. Das Moderatoren-Duo sprach auch mit den Narzissenhoheiten 2013 und führte Interviews mit Organisatoren und Ehrengästen, wie Narzissenfest-Obmann Christian Seiringer oder Pianist Markus Schirmer.

Zusätzlich zeigt die Sendung die schönsten Bilder des Bootskorsos 2011 auf dem Grundlsee.

