Rasinger: Nicht rauchen, Ernährung und Bewegung bilden die Säulen der Prävention

ÖVP-Gesundheitssprecher: 50 Prozent der Alzheimerdemenz durch Prävention vermeidbar

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Nicht rauchen, gesunde Ernährung und Bewegung sind die wichtigsten Säulen, um die Gesundheit zu erhalten. Das zeigen auch Studien und Expertengespräche, fasste heute, Freitag, ÖVP-Gesundheitssprecher Abg. Dr. Erwin Rasinger eine ÖVP-Fachtagung zum Thema "Gesundheit - Prävention" mit hochkarätigen Experten zusammen.

Schon alleine körperliche Aktivitäten von 15 Minuten pro Tag beziehungsweise 90 Minuten pro Woche senken das Risiko für Herzkreislauferkrankungen um ca. 20 Prozent, führte Rasinger eine Studie aus Taiwan mit 416.000 Personen an. Auch mediterrane Ernährung reduziere die Mortalität um ca. 25 Prozent.

Österreich liege bei der Lebenserwartung mit 78 Jahren international gesehen weit oben und verfüge über ein exzellentes Gesundheitssystem. Die erhöhte Lebensdauer sei zu zwei Drittel auf Prävention zurückzuführen und nur zu einem Drittel auf eine Verbesserung der medizinischen Versorgung. Ziel müsse es aber sein, nicht nur die Lebensdauer zu verlängern, sondern vor allem die "gesunden Lebensjahre" zu vermehren. 50 Prozent der Alzheimerdemenz seien durch Prävention vermeidbar.

Ein Großteil der Krankheiten basiere auf Zivilisationskrankheiten -hier komme es also sehr auf die Motivation des Einzelnen an. Laut Österreichischem Ernährungsbericht 2012 sind 40 Prozent der 18- bis 64 Jährigen übergewichtig, zwölf Prozent davon sind adipös. "Und die Österreicherinnen und Österreicher essen immer noch zu fett, klar zu salzig und zu wenig Obst und Gemüse", führte Rasinger an.

Prävention führe kurzfristig zu Kostensteigerung, aber langfristig zu Kostenreduktionen. Im Präventionsbereich müsse man mindestens zehn Jahre Geduld haben, bis man Erfolge sehe. Beispielgebend sei hier Vorarlberg gewesen. "Einsparziele sind dann möglich, wenn man den Spitalssektor reduziert und den niedergelassenen Sektor ausbaut, insbesondere die Anlaufstelle Hausarzt", unterstrich Rasinger dessen wichtige Funktion. "Der Hausarzt ist der Schlüssel zur Prävention, vor allem auch dann, wenn es darum geht, Vorsorgeuntersuchungen durchführen zulassen", hob der Abgeordnete die jährlich 860.000 Untersuchungen hervor.

Rasinger, selbst Hausarzt, hob in diesem Zusammenhang das Präventionsprogramm der SVA hervor, das "eine Vorreiterrolle" einnehme. Im Rahmen eines Gesundheitschecks wird dabei gemeinsam mit dem Haus- und Vertrauensarzt ein individuelles, auf jeden Einzelnen abgestimmtes Programm erarbeitet. Durch die aktive Teilnahme an dem Programm und die Erreichung der Gesundheitsziele wird der Selbstbehalt reduziert.

