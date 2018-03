50 JAHRE FRAUEN IM WELTALL

Podiumsdiskussion im Naturhistorischen Museum Wien am Donnerstag, dem 13. Juni 2013, ab 19.00 Uhr

Wien (OTS) - Die Russin Valentina Tereshkova flog am 16. Juni 1963 als erste Frau ins Weltall. Am 13. Juni 2013 wird sie, gemeinsam mit Astronauten- und Kosmonauten-Kolleginnen aus der ganzen Welt, im Naturhistorischen Museum Wien im Rahmen der Weltraum-Ausstellung der Vereinten Nationen (Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)) das 50-jährige Jubiläum dieses Ereignisses feiern. Das Naturhistorische Museum wird einmal mehr zum Hotspot der internationalen Raumfahrt und freut sich Gastgeber einer hochkarätigen Podiumsdiskussion zu sein.

Eintritt frei! Die Podiumsdiskussion wird in englischer Sprache geführt.

Begrüßung:

Mazlan Othman (Direktorin des Büros für Weltraumfragen der Vereinten Nationen)

Christian Köberl (Generaldirektor des NHM Wien)

Mit:

Valentina Tereshkova (Russland, erste Frau im All)

Roberta Bodnar (Astronautin, Kanada)

Chiaki Mukai (Astronautin, Japan)

Janet L. Kavandi (Astronautin, USA)

Helen Sharman (Astronautin, UK)

Liu Yang (Astronautin, China)

Moderation:

Dumitru-Dorin Prunariu (Vorstandspräsident der Association of Space Explorers)

Nähere Information unter:

http://www.unoosa.org/

