FPÖ-Obermayr: Kommission will Meldepflicht über Drittstaatsangehörige abschaffen

Kampf gegen illegale Sekundärmigration wird für Mitgliedstaaten erschwert

Wien (OTS) - "Einerseits ermöglicht man den Mitgliedstaaten die Wiedereinführung von Grenzkontrollen bei Flüchtlingsströmen, auf der anderen Seite werden einige Bestimmungen aufgeweicht, was den Kampf gegen illegale Einwanderung erschwert", erklärt der freiheitliche Europamandatar Mag. Franz Obermayr. So solle etwa die Meldepflicht über Drittstaatsangehörige, die in einem Mitgliedstaat aufenthaltsberechtigt sind und in einen anderen einreisen wollen, abgeschafft werden! Ohne Meldepflicht würden die Behörden der Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, illegale Sekundärmigration einzudämmen. "Wer eine Aufenthaltsgenehmigung für die Slowakei, Italien oder Griechenland - unter Umständen auf dubiosen Wegen -erlangt, soll demnach ohne, dass die Behörden darüber zumindest informiert werden, nach Österreich einreisen dürfen. Wer dieses Recht missbrauchen will, wird um seine Genehmigung in jenem Mitgliedsland ansuchen, in welchem er sie am leichtesten bekommt, um sich dann tunlichst dauerhaft in Mitgliedstaaten mit hohen sozialen Standards anzusiedeln", zeigt Obermayr auf.

