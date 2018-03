Greenpeace: Bewusster Fischeinkauf nicht nur am morgigen Welttag des Meeres

Konsumenten können aktiv zum Schutz der Meere beitragen

Wien (OTS) - Im Hinblick auf den morgigen Welttag des Meeres am 8. Juni, macht Greenpeace erneut auf die bedenkliche Situation aufmerksam, in dem sich die weltweiten Fischbestände befinden. Vielen Fischarten steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals: Fast 90 Prozent der weltweiten Fischbestände sind laut Welternährungsorganisation (FAO) erschöpft, überfischt oder komplett ausgebeutet. In Europa sind es 60 Prozent der Fischbestände, die als überfischt gelten und nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu regenerieren. Jeder Einzelne kann jedoch aktiv zum Schutz der Meere beitragen, etwa durch bewussten Fischeinkauf. Orientierungshilfe bietet dabei der Greenpeace-Fisch-Ratgeber für den insgesamt rund 500 Fischereien und Fischzuchten ökologisch bewertet wurden.

Die gute Nachricht: Ende Mai dieses Jahres wurde die Reform und damit das Bestreben den Fischbeständen die so dringende Erholung zu gönnen nach jahrelangem Ringen und mühsamen Verhandlungen auf EU-Ebene beschlossen. "Auch wenn teilweise Kompromisse geschlossen wurden, so ist die nun beschlossene Reform eine gute Basis, um weg von einer zerstörerischen, überdimensionierten Fischereiindustrie hin zu einer nachhaltigen, umweltschonenden Fischerei zu gelangen und das weltweit", so Greenpeace-Sprecherin Melanie Aldrian und weist auf die globale Bedeutung der Europäischen Fischerei hin: "Immerhin ist die Fangmenge der EU-Staaten nach China die höchste weltweit. 5,2 Millionen Tonnen waren es laut FAO im Jahr 2010."

Die Reform ist soweit beschlossen, muss allerdings noch formal durch die ständigen Vertretungen der Mitgliedsstaaten (Coreper) bestätigt werden. Jetzt kommt es darauf an, wie Europa die neuen Fischereiregeln umsetzt und ob es endlich gelingt, Verstöße in der Fischerei aufzudecken und zu sanktionieren. "Auch als Konsument kann man aktiv zum Schutz der Meere beitragen und mit dem Fischeinkauf dem Handel ein klares Signal senden. Dabei muss man nicht gänzlich auf Fisch verzichten, sondern einfach zur nachhaltig gefangenen Alternative greifen. Bei Produkten mit mangelnder Kennzeichnung beim Händler nachhaken", so Aldrian.

Informationen zum Fischeinkauf und zu bedrohten Fischarten finden sich im Greenpeace-Fisch-Ratgeber (bit.ly/YZhTus). Die Orientierungshilfe, die es auch als Mobilversion für Smartphones gibt, zeigt welche Fischarten guten Gewissens gekauft werden können:

Ökologisch vertretbar sind etwa heimischer Karpfen und Saibling. "Auf beliebte Speisefische wie beispielsweise Alaska-Seelachs, der in vielen Fischstäbchen und Schlemmerfilets steckt, Zander oder Makrele sollte man den Meeren zuliebe stets und nicht nur an deren Welttag verzichten", so Aldrian abschließend.

Der Tag des Meeres hat seinen Ursprung im Erdgipfel am 8. Juni 1992 in Rio de Janeiro. Seit 2009 wird der 8. Juni als Tag des Meeres von den Vereinten Nationen begangen.

Weitere Informationen:

Den Fischratgeber finden Sie unter: bit.ly/YZhTus

Die mobile Version des Fischratgebers finden Sie unter: bit.ly/ZHwltv

Bildmaterial schicken wir gerne auf Anfrage an georg.mayer @ greenpeace.at zu.

Rückfragen & Kontakt:

Melanie Aldrian,

Pressesprecherin Greenpeace

Tel: +43 (0)664 6126725

mailto: melanie.aldrian @ greenpeace.at