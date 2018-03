Start-Up Day 2013 zeigt Erfolgsgeschichte der PreSeed-Förderung - 20 geförderte Start-Ups hoch erfolgreich

Innsbruck (OTS) - Der Start-Up Day 2013 in Innsbruck beschäftigte sich mit den täglichen Herausforderungen für junge Gründer und lieferte praktische Tipps und Tricks für erfolgreiche Unternehmensgründungen. Spannende Einblicke in das Leben eines Entrepreneurs gab Katharina Klausberger von "Shpock", einem der erfolgreichsten österreichischen Start-Ups. Das Unternehmen war eines von 20 Gründungsprojekten des PreSeed Sondercalls des Wirtschaftsministeriums - abgewickelt von der aws - dessen Ergebnisse am Start-Up Day vorgestellt wurden: 20 geförderte Start-Ups mit heute 112 Beschäftigten und 1,3 Millionen Euro Umsatz seit der Gründung.

"Das Start-Up Leben ist eine Achterbahn", beschrieb

Dr. Katharina Klausberger von "Shpock" ihren Alltag als Entrepreneur. "Auf ein Hoch folgt ein Tief und gleich darauf wieder ein Hoch - und meistens alles am selben Tag", so die Gründerin des erfolgreichen österreichischen Mobile App Start-Ups. Diese Herausforderungen für UnternehmensgründerInnen standen im Mittelpunkt des Start-Up Days 2013, der am 6. Juni gemeinsam vom Cast Tirol und der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) zum zweiten Mal veranstaltet wurde.

Mitterlehner: PreSeed-Förderung unterstützt Wachstum, Beschäftigung, Innovation

Neben Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden und einem Start-Up-Wettbewerb für zukünftige und bestehende Entrepreneure wurden beim Start-Up Day 2013 die Ergebnisse des PreSeed-Sondercalls für innovative wissensbasierte Dienstleitungsunternehmen des Wirtschaftsministeriums präsentiert. Ein Vorzeigebeispiel dafür ist "Shpock": Eines von 20 Gründungprojekten, die im Rahmen des PreSeed Sondercalls im Jahr 2010 mit insgesamt 2,8 Millionen Euro unterstützt wurden. "Shpock", die Flohmarkt-App für schöne Dinge, zählt heute über 500.000 Downloads. Damit ist das junge Unternehmen eines der erfolgreichsten österreichischen Start-Ups bei Mobilen Apps.

"Ziel unseres PreSeed-Sondercalls war es, innovative Dienstleistungen und technologiebasierte Geschäftsideen zu fördern -denn sie sind ein Motor für Wachstum und Beschäftigung. Damit stärken wir den Gründergeist in Österreich", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Bestes Beispiel dafür sind die Erfolge dieser 20 Start-Ups. Schon nach den ersten zwei Jahren ihrer Aufbauphase beschäftigen sie 112 Mitarbeiter, haben 2,5 Millionen Euro an Eigenkapital und privaten Finanzierungen eingeworben und bereits 1,3 Millionen Euro an Umsätzen erzielt".

Aus 91 eingereichten Projekten hat eine Experten-Jury beim PreSeed Sondercall 2010 die besten 20 Start-Ups ausgewählt. "Das Start-Up Leben ist ebenso kompetitiv, wie es das Auswahlverfahren beim PreSeed Call war. Heute sehen wir, dass sich die Entrepreneure nicht nur beim Wettbewerb, sondern vor allem in der realen Wirtschaft durchsetzen können. Das ist ein großer Erfolg dieser Initiative, vor allem aber der Gründerinnen und Gründer, denen ich herzlich gratuliere", betont Mag.a Edeltraud Stiftinger, Geschäftsführerin der aws. "Die schwierige Konjunkturlage, die steigenden Eigenkapitalanforderungen der Banken und vor allem der in Österreich kaum entwickelte Risikokapitalmarkt sind keine einfachen Grundvoraussetzungen für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Maßnahmen wie der mit 65 Millionen Euro dotierte aws Gründerfonds helfen bei langfristigen Finanzierungen, die die Basis für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung darstellen", so aws-Geschäftsführer DI Bernhard Sagmeister.

Highlights des Start-Up Days

Für zukünftige und bestehende Entrepreneure wurde am Start-Up Day in fünf internationalen Vorträgen, fünf interaktiven Diskussionsrunden, drei Workshops und einem Start-Up Wettbewerb der Blick hinter den Vorhang des Gründertums ermöglicht. Die Bandbreite reichte von "Lean Startups", über "Von der Lust ein Entrepreneur zu sein" und "Social Entrepreneure" bis zu "Wie ich lernte, das Scheitern zu lieben". Die Themen sollten Interesse an Unternehmensgründung wecken, die damit verbundenen Herausforderungen bewusst machen und Know-how zum erfolgreichen Start bereitstellen. Ebenfalls vorgestellt wurde der mit 65 Millionen Euro dotierte aws Gründerfonds. Dieser bietet Möglichkeiten, wie die JungunternehmerInnen in Österreich in der risikoreichen Gründungsphase auch die nötige Anschubfinanzierung erhalten können.

