MUSA zeigt Karin Fisslthaler-Ausstellung "Final Cuts"

Ab 13. Juni verschwimmen Grenzen zwischen Vorstellung und Wirklichkeit

Wien (OTS) - Von 13. Juni bis 11. Juli zeigt das MUSA (1., Felderstraße 6-8) die Ausstellung "Final Cuts" der österreichischen Künstlerin Karin Fisslthaler. Die Salzburgerin arbeitet mit Collagen und Montagen auf Papier, zerlegt Fotos und Videoclips und schneidet bewusst Elemente aus, zum Beispiel Gesichter und Gliedmaßen. Ein Portrait von Marilyn Monroe verwandelt Fisslthaler bis zur Unkenntlichkeit: Anstelle des Gesichts schweben Wolken, weht ein Haarschopf, herrscht weiße Leere. Die entstandenen Freiräume sollen Übergänge zeigen "zwischen Absenz und Anwesenheit, zwischen Imagination und Abbild".

"Final Cuts" wird am 12. Juni um 19.00 Uhr eröffnet, es spricht der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho. Ab 13. Juni bis einschließlich 11. Juli ist die Ausstellung zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag, Mittwoch und Freitag 11.00-18.00 Uhr, Donnerstag 11.00-20.00 Uhr, Samstag 11.00-16.00 Uhr. Der Eintritt ist jederzeit frei.

Über MUSA

MUSA ist der Name für die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien. Diese Institution umfasst den Präsentationsbereich für Themenausstellungen aus der Sammlung, die Startgalerie für junge Wiener Kunstschaffende am Beginn ihrer Karriere und die Artothek, die grafische Arbeiten an Privatpersonen verleiht. (Schluss) esl

