AVISO: AK/ÖGB-Veranstaltung am 10.6. - Perspektiven für Arbeit und Wohlstand

Wien (OTS) - Europa hat noch immer keinen Weg aus dem Wirtschaftseinbruch gefunden, die Arbeitslosigkeit steigt kontinuierlich. Die vorherrschende EU-Krisenpolitik ist die falsche Antwort auf die Probleme Europas.

Vor diesem Hintergrund geht eine internationale ExpertInnenrunde der Frage nach, welchen Kurswechsel es in Europa braucht, um wieder Arbeit und Wohlstand zu schaffen.

AK/ÖGB-Veranstaltung am 10.6. - Perspektiven für Arbeit und Wohlstand



Begrüßung:

+ Rudi Kaske, Präsident der AK Wien

+ Erich Foglar, Präsident des ÖGB



Panel I: Welche Wirtschaftspolitik braucht Europa?

+ Key Note: Andrew Watt, Abteilungsleiter des Instituts für

Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der

Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf

+ Co-Referat: Edith Kitzmantel, Ökonomin und ehem. Generaldirektorin

der Europäischen Kommission



Panel II: Wie kommen wir zu einer Sozialunion?

+ Key Note: Gabriele Bischoff, DGB, Leiterin der Abteilung

Europapolitik, Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und

Sozialausschusses

+ Co-Referat: Oliver Röpke, Leiter ÖGB-Europabüro, Brüssel



Moderation: Agnes Streissler-Führer, wirtschaftspolitische

Projektberatung



Datum: 10.6.2013, 09:00 - 13:00 Uhr



Ort:

AK Bildungszentrum

Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien



