BZÖ-Bucher: EU hat kein Geld für Hochwasseropfer!

Milliarden für Banken und Pleitestaaten, aber der EU-Solidaritätsfonds ist leer

Wien (OTS) - Als "skandalös" empfindet BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher die Tatsache, dass der für Katastrophenopfer eingerichtete EU-Solidaritätsfonds leer ist und Österreichs Hochwasseropfer offensichtlich ein Jahr auf die so dringend notwendige Soforthilfe warten müssen. Der zuständige EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski hat laut Spiegel mitgeteilt, der EU fehle es an Mitteln. Deshalb sei es zu erwarten, dass sich die Hilfszahlungen bis nächstes Jahr verzögern werden, warnte der Kommissar aus Polen. Es gebe bei der Hochwasserkatastrophe zwar eine Soforthilfe aus dem Zivilschutzmechanismus. "Doch aus dem Solidaritätsfonds werden die Schäden ersetzt. Wir sind ohne Mittel, auf jeden Fall für den Solidaritätsfonds" - so Lewandowski. Der vor elf Jahren eingerichtete Solidaritätsfonds der Europäischen Union, kurz EUSF, soll nach Überschwemmungen, Waldbränden oder Erdbeben helfen.

BZÖ-Chef Josef Bucher: "Für Banken und Spekulanten hat die EU Milliarden, aber wenn Österreichs Hochwasseropfer einmal Hilfe aus dem Solidaritätsfonds brauchen, dann sind die Kassen leer und Menschen die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, werden einfach auf das nächste Jahr vertröstet. Österreich zahlt jedes Jahr über zwei Milliarden an die EU und dann ist der Solidaritätsfonds leer. Das ist ein Skandal. Die österreichischen Steuerzahler müssen jeden Tag Solidarität für Banken und Pleitestaaten zeigen, aber wenn wir einmal die uns zustehende Hilfe einfordern, dann werden wir schamlos vertröstet. Das BZÖ fordert die sofortige Auszahlung der Hochwasserhilfen und eine Initiative der österreichischen Bundesregierung in Brüssel, um Soforthilfen der EU zu ermöglichen".

