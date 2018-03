Nach wie vor Straßensperren infolge Hochwassers

Zahlreiche Landes-, Bundes- und Schnellstraßen gesperrt

St. Pölten (OTS/NLK) - Wegen des Hochwassers gesperrt sind heute, 7. Juni: die L 6058 von der B 119 bei Ardagger Markt bis zur Abzweigung L 6072, die L 6063 bei Moos Gemeinde Ardagger, die L 6081 bei Salvetär Gemeinde Ardagger, die L 5320 zwischen Sarling und der B 25, die L 6045 zwischen Waasen und der Auffahrt auf die B 1, die B 9 (Durchfahrt Hainburg), die L 2064 (Sperre für Durchzugsverkehr), die L 2049 in Fischamend, die B 49 von der B 3 (Engelhartstetten) bis zur L 2 (Groißenbrunn), die L 3001 zwischen Marchegg-Bahnhof und Markthof, die L 5 zwischen der L 3014 und der L 3001 (bei Schloßhof), die B 49 von der L 5 (Marchegg) bis zum Ortsbeginn Baumgarten an der March, die L 6106 in St. Pantaleon im Bereich Au, die L 6248 von Dorf an der Enns bis Ernsthofen, die L 113 von Grafenwörth bis zur Donau, die L 2156 zwischen Trübensee und Tulln, die L 2190 zwischen Sankt Johann und Seebarn, die L 1120 in Tuttendörfel, die B 35 in Krems, die L 7091 in Krems, auf der S 5 in Richtungsfahrbahn Krems und in Richtungsfahrbahn Wien die Abfahrtsrampe vom Gewerbegebiet Krems Ost sowie die Auffahrtsrampe Gewerbegebiet Krems Ost in Richtungsfahrbahn Wien. Auf der S 5 Richtungsfahrbahn Krems besteht eine Sperre zwischen dem Knoten Jetsdorf und dem Gewerbegebiet Krems Ost, es besteht eine Umleitung über die S 33 Donaubrücke Traismauer - B 37a -Donaubrücke Krems. Gesperrt sind weiters die B 33 von der Donaubrücke Mautern bis Melk, die B 3 von der Anschlussstelle S 5 Krems bis Emmersdorf, die B 1 im Stadtgebiet von Melk, die L 162 in Aggsbach Dorf ab der L 162/L 106 bis zur B 33, die L 5337 ab der Autobahnunterführung Winden bis zur B 1, die L 5350 von Spielberg bis zur B 33, die B 19 in Tulln, die L 118 von Klosterneuburg bis St. Andrä Wördern, die B 48 beim Grenzübergang Hohenau an der March.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Strasse, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141.

