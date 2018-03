WIFI-Trainer-Award 2013 verliehen: Vorhang auf für die besten WIFI-Trainer/innen

Innovativste Trainingskonzepte der Erwachsenenbildung aus Österreich und dem CEE/SEE-Raum prämiert

Wien (OTS) - Bereits zum siebten Mal holt das WIFI seine besten, innovativsten und engagiertesten Trainerinnen und Trainer vor den Vorhang: Der WIFI-Trainer-Award 2013 ist ein Preis für selbst entwickelte Trainingskonzepte der Erwachsenenbildung, die sich durch spritzige Ideen, pfiffige Lernmethoden sowie lebendige und nachhaltige Didaktik auszeichnen. "Insgesamt haben 85 Trainerinnen und Trainer ihre Konzepte eingereicht, davon 14 aus unseren WIFIs im CEE/SEE-Raum", freut sich KommR Dr. Anton Gerald Ofner, Kurator des WIFI Wien. "Die rege Beteiligung und vor allem die Qualität der Weiterbildungskonzepte sind für uns der beste Beweis für die hohe Motivation und Könnerschaft der WIFI-Trainer/innen."

Eine Expertenjury aus Personalmanagement, Medien und Bildung kürte aus allen Einreichungen vier Preisträger/innen, die am 6. Juni in Wien im Rahmen des WIFI-Trainerkongress ausgezeichnet wurden.

Die Preisträger/innen 2013:

WIFI-Trainer/in 2013, Kategorie National:

- Mag. Michael HAMBERGER, MA

für seinen Drei-Tages-Workshop für Gerichtsvollzieher/innen "Durch Planung zum Erfolg - Verhaltensmaßnahmen für den erfolgreichen Vollzug": Mit flexiblem Methodeneinsatz bereiten sich psychologisch oft kaum vorgebildete Gerichtsvollzieher/innen gezielt auf ihre herausfordernde Aufgabe vor und gewinnen Sicherheit im Umgang mit ihren Klienten.

- Mag. Wolfgang HUBER

für seine mobile, kompetenzbasierte Lernkartei, mit der sich Kandidatinnen und Kandidaten nachhaltig auf die Berufsreifeprüfung in Mathematik vorbereiten. Das eigenständige Erarbeiten und Verstehen der Aufgaben mit Hilfe zielgruppengerechter Technologie steht im Vordergrund.

- Ass.-Prof. DDr. Thomas RATKA, LL.M.

für seinen Kurzlehrgang "Recht kompakt", in dem sich Führungskräfte interaktiv die "Must Knows" des Wirtschaftsrechts erarbeiten. Die zeitintensive und umfangreiche Materie wurde kompakt zusammengestellt. Für die Zielgruppe maßgeschneiderte Lernmethoden ermöglichen es, die Inhalte in drei Tagen nachhaltig zu festigen.

WIFI-Trainer/in 2013, Kategorie International:

- DI Lyudmila MAZHDRAKOVA-HOELZL und Mag. Petia ONKOVA, MBA

für ihr Bildungskonzept für die bulgarische Tourismuswirtschaft, das dank eines innovativen Methodenmix lebendige Weiterbildung für Hotelmanager/innen bietet und diese schließlich als nachhaltige Multiplikatoren für weitere Schulungen vor Ort einsetzt. Das Konzept gilt als Paradebeispiel für den internationalen Transfer des WIFI-Lernmodells LENA.

"Die Siegerkonzepte punkten heuer vor allem mit kreativen Lösungen, wie sich Lernende schwierige Wissensgebiete nachhaltig selbst erarbeiten können", betonte Mag. Monika Elsik, Institutsleiter-Stv. WIFI Österreich, bei der Preisverleihung. "Damit ermöglichen die Trainer/innen nicht nur einen effektiven Know-how-Zuwachs, sondern unterstützen ihre Teilnehmer/innen auch dabei, die im Berufsleben immer wichtiger werdende Selbstlernkompetenz für den persönlichen Erfolg zu entwickeln."

Die WIFIs, die Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern, sind mit einem Marktanteil von 20 Prozent der größte Anbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung in Österreich. Pro Jahr besuchen 340.000 Kundinnen und Kunden 31.000 Kurse, Seminare und Lehrgänge. Aktuell sind für die WIFIs 12.000 Trainer/innen im Einsatz. Seit mehr als 60 Jahren ist das WIFI kompetenter Partner der österreichischen Wirtschaft mit neun Landesinstituten und 80 Außenstellen. Praktisches Know-how "made in Austria" bietet das WIFI auch in immer mehr Ländern Ost- und Südosteuropas an und begleitet international expandierende Unternehmen mit Standorten in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Türkei und Ungarn.

