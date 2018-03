ORF-RadioKulturhaus und SKE bieten kostenlose Sommerstudios

Wien (OTS) - Die SKE (soziale und kulturelle Einrichtungen der austro mechana) und das ORF-RadioKulturhaus fördern heimische, zeitgenössische Musik und bieten während der Sommermonate Juli und August die Möglichkeit, in den Studios des RadioKulturhauses kostenlos Aufnahmen in einmaliger Studioqualität zu produzieren.

Zwei hochwertig ausgerüstete Studios mit Techniker und Assistent stehen für Aufnahmen (CD-Produktionen) zur Verfügung, die Kosten bis zu fünf Aufnahmetagen werden zur Gänze von den SKE übernommen. Diese Kooperation zwischen RadioKulturhaus und SKE dient der Förderung heimischer zeitgenössischer Musik und ihrer Interpreten.

Ein eigener Tonmeister kann mitgebracht werden. Endprodukt soll eine gespurte, noch nicht gemasterte Aufnahme sein. Dieses Angebot richtet sich an professionelle Produktionen, die den Bedarf nach hervorragenden Studioaufnahmen mittlerer und größerer Ensembles rechtfertigen. Die Entscheidung, welche Produktionen unterstützt und finanziert werden, treffen die SKE.

Bewerbungen gehen an die SKE - markus.lidauer @ aume.at, SKE, Ungargasse 11/9, 1030 Wien, T: (01) 71 36 936 - und sollen folgende Informationen beinhalten: Komponist/innen und Werke, kurze persönliche bzw. Ensemble-/Bandvorstellung, Referenzproduktion/en, Wunschdatum/Aufnahmeplan, Demobeispiele (auf CD), Referenzproduktionen oder Noten. Abstimmungen zu Terminen und technischen Fragen sind mit dem ORF-RadioKulturhaus direkt zu treffen: Ansprechpartnerin ist gisela.fuertauer @ orf.at, T: (01) 501 01 18229.

Mit über 350 Veranstaltungen im Jahr ist das ORF-RadioKulturhaus wichtige Plattform für Künstlerinnen und Künstler und ein kulturinteressiertes Publikum. Das Programm zeichnet sich durch eine spannende Vielfalt der Genres aus. Klassik trifft hier auf Avantgarde, Lyrik auf Pop und Kabarettistisches auf Wissenschaft. Dass das RadioKulturhaus neben seinen Veranstaltungsräumen (Großer Sendesaal, RadioCafe und KlangTheater) auch zwei hochprofessionell ausgestattete Studios betreibt, ist nicht jedem bekannt.

Die SKE unterstützen das aktuelle Musikschaffen in Österreich mit zahlreichen Förderungen, zudem jährlich mit je zwei Jahresstipendien und Publicity-Preisen. Bezahlt wird - entsprechend den gesetzlichen Grundlagen - direkt an oder zu Gunsten von zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten, die Urhebertantiemen über die austro mechana erhalten. Förderungen gehen daher v. a. an die Urheber/innen und Musikschaffenden direkt, aber auch an Orchester, Veranstalter, Kleinlabels, die als Schwerpunkt aktuelles heimisches Musikschaffen präsentieren.

Weitere Informationen zu den Sommerstudios sind im Internet unter radiokulturhaus.ORF.at bzw. unter ske-fonds.at abrufbar.

