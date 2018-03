Jank: Wiener Wirtschaft macht 16,5 Mio. Euro Umsatz zum Vatertag

Umsatzsteigerung von einer Millionen Euro erwartet - Mehr als ein Drittel der Wiener macht zum Vatertag Geschenke - Mehrheit der Wiener plant Ausflüge, Feiern oder Familientreffen

Wien (OTS) - "Der Vatertag ist für viele Wiener Unternehmen in den Einkaufsstraßen und Grätzeln ein wichtiger Umsatzbringer, weil der überwiegende Teil der Wiener ihre Geschenke am liebsten dort besorgen", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Insgesamt werden heuer 16,5 Mio. Euro für Vatertagsgeschenke ausgegeben, wobei im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzzuwachs von einer runden Million Euro gerechnet werden kann. Durchschnittlich werden heuer 38 Euro für Vatertagspräsente ausgegeben. Mehr als sechs von zehn Wienern planen zum Vatertag Ausflüge, Restaurantbesuche, Feiern oder Familientreffen. 81 Prozent der Geschenke werden in den Wiener Einkaufsstraßen und im Wohngrätzl besorgt. Das ergibt eine aktuelle Umfrage von makam Market reserch im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien.

Leichter Anstieg bei Durchschnittsausgaben

Frauen schenken in Wien zum Vatertag häufiger als Männer. So werden zum heurigen Vatertag knapp 40 Prozent der Wienerinnen und über 30 Prozent der männlichen Wiener ihre Väter mit einem Geschenk überraschen. Männer geben durchschnittlich 45 Euro, Frauen 32 Euro aus. Mit 80 Prozent dominieren die eigenen Väter eindeutig die Liste der Beschenkten. Aber auch Partner, die selber Väter sind (19 Prozent), Schwiegerväter (7 Prozent) und Großväter (3 Prozent) dürfen sich heuer auf Präsente freuen.

Süßigkeiten lösen Bücher als Top-Seller ab

Heuer kommt es zu einer Veränderung bei den am häufigsten gekauften Vatertagsgeschenken. 22 Prozent der Wiener überraschen ihre Väter mit Süßigkeiten und Schokolade (2012: 19 Prozent). Den letztjährigen Topseller - Bücher - verschenken heuer immer noch 18 Prozent der Wiener (2012: 22 Prozent). 15 Prozent machen mit Parfümerieartikel eine duftende Freude (2012: 10 Prozent), 14 Prozent schenken Gutscheine (2012: 20 Prozent), gefolgt von Genussmittel wie Wein oder Spirituosen (13 Prozent). Einladungen zum Essen oder zu Kulturveranstaltungen werden von neun Prozent ausgesprochen. (Mehrfachnennungen möglich)

Vatertag als Familientag

In der Befragung wurde auch erhoben, was die Wienerinnen und Wiener anlässlich des Vatertags planen: Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Befragten feiert den Vatertag zu Hause im privaten Kreis, 18 Prozent nutzen diesen Anlass für einen gemeinsamen Ausflug, 17 Prozent gratulieren dem Vater telefonisch, 14 Prozent besuchen ein Lokal bzw. Restaurant, acht Prozent besuchen Verwandte und vier Prozent packen überhaupt gleich die Koffer und fahren gemeinsam auf Urlaub.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Martin Sattler

Presse & Medienmanagement

Tel.: 01 51450-1314

martin.sattler @ wkw.at

http://www.wko.at/wien