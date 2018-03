Burgenland: Vier Millionen Euro für 90-Jahr-Feier verprasst

Schreiter (NEOS): "Planlose Landtage braucht kein Mensch!"

Wien (OTS) - Der Rechnungshof deckt auf: Vier Millionen Euro wurden für unkoordinierte Feierlichkeiten anlässlich "90 Jahre Burgenland bei Österreich" vor zwei Jahren sinn- und konzeptlos in über 100 Projekte investiert. Der offizielle Koordinator, Christian Illedits von der SPÖ, sieht sich selbst "nur in einer Nebenrolle".

Christian Schreiter, NEOS Kandidat und Mandatar der Grünen Wirtschaft, platzt bei solchen Aussagen der Kragen. Für ihn ist es an der Zeit, die Sinnhaftigkeit der Landtage generell in Frage zu stellen.

"Das ist ärgerlich und geradezu typisch. Solange die Aufgabe der Bundesländer im Wesentlichen darin besteht, vom Bund erhaltenes Geld zu verteilen, wird sich auch an diesen dilettantischen Verhaltensweisen nichts ändern. Wir brauchen entweder Steuerhoheit für die Länder oder die Abschaffung der Landesgerichtsbarkeit, so Schreiter. "Niessl, Illedits und Co. Sollen echte Verantwortung tragen, statt Steuergelder derart unkoordiniert zu verpulvern!"

