Hotelgutschein statt Direktbuchung: Für wen lohnt sich der neue Trend?

Köln (ots) - Es zeichnet sich ein neuer Trend auf dem Reisemarkt ab:

Es sind nicht mehr die mehrwöchigen Reisen, sondern die Wochenendtrips und Kurzurlaube, die einen Zuwachs verbuchen. Hotelgutscheine sind hier für viele Urlauber eine gute Alternative zur regulären Buchung direkt beim Hotel.

So vermittelt etwa die ANIMOD GmbH, einer der führenden Anbieter in diesem Bereich, pro Monat rund 15.000 solcher Gutscheine. "Besonders häufig werden dabei Pakete mit zwei Übernachtungen in einem Vier-oder Fünf-Sterne-Hotel für zwei Personen gebucht", so Ira Hielscher, die Geschäftsführerin des Kölner Unternehmens.

Das Besondere dabei ist: Mit einem Hotelgutschein erwirbt man zunächst ein Übernachtungspaket für eine oder zwei Personen in einem bestimmten Hotel und spart im Vergleich zur direkten Rezeptionsbuchung bis zu 50 Prozent des regulären Preises. Bei vielen Angeboten übernachten Kinder zudem kostenlos im Zimmer der Eltern. Ein verbindliches Reisedatum wird erst in direkter Absprache mit dem jeweiligen Hotel festgelegt. Das heißt, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt verreisen möchte, kann die Verfügbarkeit sogar vor dem Kauf beim gewünschten Hotel erfragen.

Der Urlaub ist sicher, das Datum flexibel: Spontan reisen mit Hotelgutscheinen

Ist man hingegen bei seiner Reiseplanung zeitlich flexibler, gilt der Hotelgutschein in der Regel drei Jahre. Auch spielt es meist keine Rolle, wer den Gutschein vorlegt, da viele der Übernachtungspakete frei übertragbar sind. Somit kann der Hotelaufenthalt auch an Freunde oder Verwandte verschenkt werden. Viele Hotelvermittler bieten sogar Wertgutscheine an, bei dem sowohl das Reisedatum als auch das Hotel frei gewählt werden kann.

Die Bandbreite an Übernachtungspaketen hängt dabei immer von den Konditionen des jeweiligen Anbieters ab. Während sich einige auf bestimmte Reiseformen spezialisiert haben, verfügen andere Anbieter über ein breites Angebot von der Städtereise über das Wellness-Wochenende bis zum Wanderurlaub. Der Hotelvermittler ANIMOD bietet zum Beispiel Gutscheine für rund 800 Hotels in derzeit 26 Ländern an. Wer also einen spontanen, flexiblen und günstigen Kurzurlaub sucht, für den lohnen sich Hotelgutscheine in jedem Fall. Für kurzfristige Geschäftsreisen mit Terminbindung hingegen empfiehlt sich nach wie vor die Buchung direkt beim Hotel.

Weitere Informationen im Internet unter www.animod.de

Rückfragen & Kontakt:

ANIMOD GmbH

Panajota Leontaraki

Berrenrather Str. 154-156

D-50937 Köln

Tel.: +49 (0)221-93 374 100

Fax: +49 (0)221-93 374 374

E-Mail: info @ animod.de



Pressekontakt:

Dr. Schulz Public Relations GmbH

Dr. Volker Schulz

Berrenrather Str. 190

D-50937 Köln

Tel.: +49 (0)221-42 58 12

Fax: +49 (0)221-42 49 880

E-Mail: info @ dr-schulz-pr.de