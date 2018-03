Cloud Computing-Anbieter IS Group schließt Übernahme von Nxs Internet ab

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Direkter Einfluss auf Finanzergebnis. Stärkt marktführende Position.

IS Group, der führende Anbieter von Cloud Computing- und IT-Diensten in den Niederlanden, gab heute die Übernahme des Amsterdamer Hosting-Providers Nxs Internet bekannt. "Diese Übernahme stärkt unsere Position im öffentlichen Sektor und in der Medien- und E-Commerce-Branche und bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden über unser Team hochtalentierter Mitarbeiter Cloud-Technologien anzubieten", erläuterte Jan Willem des Tombe, CEO von IS Group.

Mehrwert

Nxs Internet wird in die IS Group-Büros ziehen und unter dem Markenname IS Group tätig sein. Der Vorstand der IS Group setzt sich aus Jan Willem des Tombe und Arjan Steevels zusammen. Die Übernahme von Nxs Internet hat einen direkten Einfluss auf die Finanzzahlen der IS Group und die Integration des Unternehmens in IS Group stärkt die Position des Konzerns im öffentlichen Sektor und in der Medien- und E-Commerce-Branche. IS Group wird seine IS HyperGrid-Cloud-Computing-Plattform für Unternehmen um die erfolgreiche Infrastructure-as-a-Service-Plattform von Nxs erweitern.

Wachstum

Jan Willem des Tombe erklärte: "Wir glauben, dass der Umfang des Betriebes eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, immer einen Schritt voraus zu sein und eine führende Position auf diesem Markt, auf dem die Technik sich immer rasanter weiterentwickelt, beizubehalten. So können wir unseren Kunden stets die neueste, verfügbare Technologie anbieten. Garantierte Kontinuität, Sicherheit und Qualität der Dienstleistungen sind für den Kunden wichtig. Aus diesem Grund sind ausgewählte Übernahmen, die direkt zu unserem Finanzergebnis beitragen, Teil unserer Unternehmensstrategie. IS Group hat bereits 10 Unternehmen übernommen und erfolgreich in den Konzern integriert, was zu der wertvollen Erfahrung geführt hat, Übernahmen auf so effiziente Weise wie möglich durchzuführen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Nxs Internet".

Informationen zu IS Group

IS Group ist der führende Anbieter von Cloud Computing- und IT-Diensten in den Niederlanden, darunter IT Outsourcing, Hosting-und Managed Services, Desktop-as-a-Service und Verbindungslösungen für KMUs, SOHO und die Unternehmensmärkte. Mit der IS HyperGrid(TM) Cloud-Computing-Plattform für Unternehmen bietet die Firma eine vollwertige Cloud-Computing-Lösung inklusive Disaster-Recovery und hoher Verfügbarkeit. IS Group verfügt über eine dreifache ISO-Kennzeichnung (ISO 9001 - Qualitätsmanagement, ISO 27001 -Informationssicherheit und ISO 20000 - IT-Servicemanagement) sowie über die ISAE 3402-Zulassung Typ II und bietet PCI DSS-konforme Rechenzentren. Weitere Informationen finden Sie auf:

http://group.is.nl

