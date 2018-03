Leopoldstadt: Lehrreiche "Rotunde"-Führung am Sonntag

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) präsentiert seit April die beeindruckende Sonder-Ausstellung "Die Rotunde". Diese Dokumentation veranschaulicht die 64 Jahre lange Geschichte des Gebäudes: Der Kuppelbau wurde anlässlich der Weltausstellung im Jahr 1873 errichtet und in weiterer Folge für verschiedenste Veranstaltungen genutzt, beispielsweise für die "Wiener Messe", für Sport-Wettbewerbe und für Festivitäten. Sogar als Lazarett diente das Bauwerk. Schließlich kam es im Jahr 1937 zur Zerstörung der "Rotunde" durch einen Brand. Fotomaterial aus alten Zeiten, Andenken von der Weltausstellung, ein Original-Plan und andere Schaustücke künden vom einstigen Geschehen. Die Gestalterinnen der Schau, Luise Rauchenberger und Gertraud Rothlauf, machen am Sonntag, 9. Juni, mit Menschen jeden Alters eine Führung durch die Sonder-Ausstellung. Der lehrreiche Rundgang fängt um 10.15 Uhr an. Ein Entgelt wird nicht verlangt, Spenden für das Museum sind willkommen. Noch bis Sonntag, 30. Juni, kann man die Schau besichtigen. Das Museum ist bei freiem Eintritt jeweils Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) offen. Fragen wegen der "Rotunde"-Ausstellung und der Führung mit den beiden Kuratorinnen beantwortet der ehrenamtliche Museumsleiter Franz Haas gerne unter der Telefonnummer 4000/02 127 (zeitweise Anrufbeantworter) und via E-Mail: bm1020 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at