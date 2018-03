ARGE Kultur 10: Musicals, Salonmusik und Wienerlieder

Wien (OTS) - Im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) wird am Montag, 10. Juni, ein kurzweiliger Überblick über das rege Kulturleben in Favoriten geboten. Beginn der Veranstaltung ist um 14.00 Uhr. Bis ungefähr 21.00 Uhr erwartet das Publikum im Saal und teilweise auch im Straßenbereich ein buntes Programm. NachwuchsmusikerInnen spielen auf, Gabi und Ruth machen Salonmusik, ein Akteur entlockt dem Dudelsack grelle Töne, das Duo Malat-Hirschfeld sowie andere KünstlerInnen pflegen das traditionsreiche Wienerlied und der renommierte Mozart-Knabenchor widmet sich dem anspruchsvollen Liedgesang. Dazu kommen zünftige melodiöse Einlagen der Eisenbahner-Blasmusik und der Gruppe "Bohemia". RepräsentantInnen des Bezirkes sprechen um 17.30 Uhr zu den Besucherinnen und Besuchern. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt die Show "Musical-Melodien" (19.00 Uhr: Evita, Anatevka, Der Mann von La Mancha, u.a.) mit bekannten InstrumentalistInnen und SängerInnen. Publikumsliebling Ingrid Merschl fungiert sowohl als Vokalistin wie auch als Moderatorin. Ein Gewinnspiel des Bezirksmuseums Favoriten, Info-Stände (Sanitäter, Polizisten, etc.) plus kulinarische Angebote runden die Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" ab. Der Zutritt ist kostenlos. Auskünfte: Tel. 0660/464 66 14, Tel. 0699/814 49 056. E-Mails an das ehrenamtliche ARGE-Team: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

o Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" www.wien-favoriten.at o Bezirksmuseum Favoriten: www.bezirksmuseum.at

