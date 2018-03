FPÖ-Podgorschek: Sparen muss wieder attraktiv werden

Kalte Enteignung der Sparer in Europa beenden

Wien (OTS) - "Die heimischen Bürger müssen wieder einen Anreiz zum Sparen haben. Die derzeitige Niedrigzinspolitik der EZB bewirkt jedoch genau das Gegenteil", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek. Er stimmt darin mit Andreas Zehnder, Vorstand des Verbandes der europäischen Bausparkassen, überein.

"Zehnder hat völlig Recht, wenn er diese Politik als kalte Enteignung bezeichnet", so Podgorschek, der darauf verweist, dass Sparguthaben derzeit weniger wert würden. Dennoch stehe eine weitere Zinssenkung durch die EZB im Raum. "Das halte ich für ein katastrophales Signal", kritisiert er. Größere Investitionen durch Private seien nur möglich, wenn diese vorher einen entsprechenden Betrag angespart hätten. Die Politik der EZB verhindere dies jedoch nachhaltig, was den europäischen Volkswirtschaften langfristig schade. "Außerdem wird damit eine Kultur des Nichtsparens gefördert. Dabei war aber gerade die geringe Bonität amerikanischer Privatpersonen ein wichtiger Auslöser für die dortige Immobilienblase. Die Politik der EZB ist deswegen absolut kontraproduktiv", so Podogrschek abschließend.

