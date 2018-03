Valkee, Hersteller des Bright Light Headsets, gibt 7,4 Mio. EUR Finanzierung bekannt

Helsinki (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen hinter dem tragbaren Lichttherapiegerät baut wissenschaftliche Forschung, Anwendungsgebiete und Vertrieb weiter aus.

Valkee - Hersteller des Bright Light Headsets - gab heute den Erhalt von 7,4 Millionen Euro A-Runden-Finanzierung bekannt. Zu den Investoren gehören sowohl aktuelle als auch neue Kapitaleigner von Valkee, darunter ein internationaler Fonds.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130606/618520 )

Valkee (http://www.valkee.com) ist ein tragbares Lichttherapiegerät, welches das Gehirn über den Gehörgang mit hellem Licht bestrahlt. Schon eine tägliche Anwendung von zwölf Minuten soll eine Verbesserung von Stimmung und Wohlbefinden bewirken. Dies berichtete die Universität von Oulu, Finnland, im Rahmen ihres seit 2008 laufenden Forschungsprogramms. Das Produkt kam in Europa in 2010 mit einem medizinischen CE-Zertifikat Klasse II auf den Markt.

"Unglaubliche 87 % unserer Anwender empfehlen Valkee ihren Freunden weiter. Das tragbare Licht ist für sie ein Teil ihres täglichen Gesundheitsprogramms geworden. Unser grösster Kundenstamm kommt aus dem deutschsprachigen Europa, den nordischen Ländern und Japan", so Pekka Somerto, CEO von Valkee.

"Wir haben einen neuen Mechanismus entdeckt, wie Licht einen positiven Einfluss auf Laune und Leistungsfähigkeit haben kann. Als Hersteller von elektronischen Geräten, dessen gesamte Entwicklung auf wissenschaftlichen Studien fundiert, möchten wir unser Verständnis über die Auswirkungen von hellem Licht auf den menschlichen Organismus noch weiter vertiefen und die Forschungsergebnisse in benutzerfreundlichen Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden umsetzen", so Timo Ahopelto, Partner bei Lifeline Ventures und Chairman von Valkee.

Mit den Finanzmitteln möchte Valkee seine Marktbereiche, das Händler-Netzwerk und die Anwendungsgebiete erweitern. Derzeit laufen klinische Studien für das Unternehmen in den Bereichen Jetlag, kognitive Leistungsfähigkeit und verschiedene Formen von Depression.

Valkees wissenschaftliches Programm und Ergebnisse finden sich unter

http://www.valkee.com/uk/evidence/science. Valkees Geräte sind

erhältlich bei verschiedenen Einzelhändlern sowie im Valkee-Onlinestore unter http://www.valkee.com/uk/webshop.

Über Valkee

Valkee ist ein Hersteller von medizinischen Geräten mit Schwerpunkt auf der Nutzung der positiven Auswirkungen von hellem Licht auf die menschliche Psyche und die Leistungsfähigkeit. Auf Grundlage langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit der finnischen Universität Oulu brachte Valkee 2010 das weltweit erste Bright Light Headset auf den Markt. In klinischen Tests verhinderte es bei neun von zehn Studienteilnehmern das Auftreten jahreszeitlich bedingter Depressionen,

und schon heute

verwenden Zehntausende von Menschen in über 20 Ländern die Produkte von Valkee. 87 % aller Valkee-Anwender empfehlen Valkee ihren Freunden weiter. Zusätzliche Tests und Studien zu den Auswirkungen von hellem Licht auf die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit sowie (unter anderem) Jetlag sind in Planung oder werden bereits durchgeführt. Valkee wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz im finnischen Oulu. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.valkee.com. Zusätzlich können Sie uns auf

http://www.facebook.com/valkeecompany und

http://www.twitter.com/humancharger folgen.

