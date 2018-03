Werk Königswinter von Maxion Wheels erhält den Ford World Excellence Award

Northville, Michigan (ots/PRNewswire) - Maxion Wheels ("Maxion" oder das "Unternehmen") erklärte heute, dass sein Werk in Königswinter, Deutschland, von der Ford Motor Company in Anerkennung seiner Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte an Ford im Jahr 2012 einen der begehrten Silver World Excellence Awards ("WEA") erhalten habe.

Tony Brown, weltweiter Einkaufsvorstand des Ford-Konzerns, dankte den mit dem WEA ausgezeichneten Lieferanten für ihren Beitrag zur Bereitstellung hochwertiger Produkte und sagte, die Gewinner hätten durch ihr Engagement für Qualität eine zentrale Rolle bei Fords Fortschritt gespielt.

"Wir freuen uns, dass unser Werk in Königswinter auf diese Weise von Ford geehrt wurde, einem bedeutenden globalen Kunden, den wir sehr schätzen", sagte Pieter Klinkers, Leiter der EAAP-Abteilung von Maxion Wheels. "Alle unsere Mitarbeiter in Königswinter, ebenso wie ihre Kollegen im Rest der Welt, haben sehr intensiv zusammengearbeitet, um zum Erfolg von Ford beizutragen. Das Ausmaß an Flexibilität, das unser Werk in Königswinter geboten hat, war sowohl beispielhaft als auch entscheidend für den Erhalt dieser wichtigen Auszeichnung von Ford. Wir sind Ford für diese Anerkennung sehr dankbar, genau wie unseren Mitarbeiter, die dies erst ermöglicht haben."

