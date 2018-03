SPÖ Kärnten: LH Kaiser gratuliert Maria Lassnig zur Verleihung des Goldenen Löwen

Landeshauptmann Peter Kaiser gratuliert Maria Lassnig zur Auszeichnung mit dem Goldenen Löwen der Kunstbiennale Venedig für ihr Lebenswerk.

Klagenfurt (OTS) - "Ich freue mich, dass eine herausragende und international anerkannte Künstlerpersönlichkeit mit Kärntner Wurzeln wie Maria Lassnig durch eine Auszeichnung wie dem Goldenen Löwen für ihr beeindruckendes Lebenswerk ausgezeichnet wurde", erklärte Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzender Peter Kaiser.

Dem Lob der Jury der Kunstbiennale, die Lassnig als einmaliges Beispiel für Unabhängigkeit und Durchsetzungskraft bezeichnete, könne man sich nur anschließen.

Ihre großen internationalen Erfolge und ihre zahlreichen Auszeichnungen bestätigen ihre künstlerische Bedeutung. Trotzdem sei sie nicht abgehoben und habe die Verbindung zu Kärnten nicht verloren, auch wenn es ihr die fragwürdige Politik in den letzten Jahren nicht leicht gemacht haben dürfte.

Es seien Persönlichkeiten wie Maria Lassnig, deren Strahlkraft jenes Kärnten ermutigt, dass für Weltoffenheit und in die Zukunft gerichtete Zuversicht stehe, so Kaiser.

Um sich nicht dem Vorwurf einer "verblödeten Lobrede" auszusetzen, schloss Kaiser mit einem Zitat von Maria Lassnig: "Die einen, die mich ausnützen wollen, wiegeln mich gegen die anderen auf, die mich ausnützen wollen. Diese verblödeten Lobreden"

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Kärnten, Klagenfurt