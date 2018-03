Rauch: Zwischen Platz 3 und 4 ist für Strache alles offen

Zukunftsfeindlichkeit und Ausländerkeule statt Antworten auf die Herausforderungen des Landes

Wien, 2. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Im Rennen zwischen Platz drei und vier ist für Strache alles offen", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum heutigen Auftritt des sichtlich verwirrten FPÖ-Chefs in der ORF-"Pressestunde". "Strache hat es erneut verabsäumt, in einer Stunde Sendezeit auch nur eine einzige inhaltliche Aussage zu treffen. Stattdessen setzt er lieber auf verbale Schaumschlägerei und substanzlose Stehsätze", betont der ÖVP-General. Der weinerlich wirkende Strache verschanzt sich wie immer hinter zukunftsfeindlichen Tönen: "Wenn gar nichts mehr geht, wird einfach die EU- und Ausländerkeule ausgepackt – frei nach dem Motto: Wird schon etwas helfen." ****

Der ÖVP-Generals unterstreicht, dass die Entzauberung der FPÖ voranschreitet: "Protestwähler verteilen sich auf Splittergruppen aus allen politischen Lagern." Rauch abschließend: "Ewig gleiche Stehsätze und Inhaltsleere gepaart mit Polemik sind zu wenig, um das Vertrauen der Österreicher zu erhalten. Die ÖVP stellt Tatkraft und Fleiß ins Zentrum ihrer Überlegungen. Wir sind die Partei der Familien und des Mittelstands. Wir machen Politik für die Menschen, die jeden Tag aufstehen, hart arbeiten und sich etwas schaffen wollen. Das ist unser Antrieb und deshalb arbeiten wir Tag für Tag an Lösungen, die unser Land weiterbringen."

