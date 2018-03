Lucky Luke ist im Karikaturmuseum Krems eingeritten

Krems (OTS) - Großes Spektakel in Krems: Anlässlich der Ausstellungseröffnung "Lucky Luke. Neues aus dem Wilden Westen von Achdé" ist am Samstag, 1. Juni 2013, im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der Wilde Westen mit Lucky Luke und seinen prominenten Gefährten, wie dem Pferd Jolly Jumper, dem schrulligen Hund Rantanplan und den Parade-Ganoven, den Daltons, im Karikaturmuseum Krems angekommen.

Als Stargast konnte der Direktor des Karikaturmuseum Krems, Gottfried Gusenbauer, den Lucky Luke-Zeichner Achdé begrüßen: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir es geschafft haben, Lucky Luke nach Krems zu holen, da dieser Comic der einzige ist, der nach dem Tod des Erfinders, in diesem Fall Morris, weitergeführt wurde."

Über 700 BesucherInnen stürmten das Karikaturmuseum Krems zur Eröffnung, sodass aufgrund des enormen Besucherinteresses reges Treiben in den Ausstellungsräumlichkeiten herrschte.

Das Karikaturmuseum Krems stand an diesem Tag ganz im Zeichen des Wilden Westens und führte in längst vergangene Zeiten der Saloons und der Pionierzeit zurück. Während die Western-Band "Lilly of the West" die Eröffnung musikalisch begleitete, konnten sich die jüngsten BesucherInnen auf große Goldsuche begeben und beim Lasso werfen ihr Geschick üben.

Die Ausstellung ist weltweit einzigartig in Umfang und Konzeption und zeigt wichtige Stationen des Comic-Klassikers mit Schwerpunkt auf der Arbeit des Zeichners Achdé, ohne dabei den "Vater" von Lucky Luke, Morris (Maurice de Bévère), zu vergessen. Lucky Luke stellt, wie auch Achdé betonte, eine humorvolle Karikatur des Westerngenres dar und seine Abenteuer basieren oft auf historischen Fakten und werden mit aktuellen Ereignissen und Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Gesellschaft verwoben.

Barbara Schwarz, die in Vertretung von Landeshauptmann Erwin Pröll gekommen war, hob die Besonderheit dieses Comics hervor: "Lucky Luke ist ein Held, in dem man sich wiederfinden kann. Trotz kleiner Macken umweht diese Figur ein Hauch von Abenteuer. Durch seine sympathische Herangehensweise findet er immer eine Lösung."

Neben Stéphane Gompertz, Botschafter der Republik Frankreich in Österreich, zeigte sich der Botschafter des Königreichs Belgien in Österreich, Frank Recker, von den humorvollen Zeichnungen begeistert. Zur Eröffnung fanden sich Kunstmeile Krems-Geschäftsführerin Cornelia Lamprechter, der Bürgermeister der Stadt Krems Reinhard Resch sowie der Vizebürgermeister und Kulturstadtrat der Stadt Krems Wolfgang Derler ein. Robert Kratky, der die Eröffnung moderierte, zollte Achdé und der Schau ebenso Respekt wie der langjährige Freund und Kollege Florian Satzinger, Charakter-Designer für Disney und Warner Bros.

Gekommen waren auch der Kaufmännische Direktor des ORF Richard Grasl, Frau Bezirkshauptmann von Krems Elfriede Mayrhofer und der Geschäftsführer der Winzer Krems Franz Ehrenleitner.

Bis in den Nachmittag hinein ließen sich die BesucherInnen in der Wildweststadt treiben und von den Gastronomen, Grasl & Salomon, kulinarisch mit Burger verwöhnen.

