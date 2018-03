Ton-angebend seit 150 Jahren

Landesrat Sonderegger gratuliert zum Jubiläum des Harmoniemusikvereins Bürs

Bürs (OTS/VLK) - Bei der Feier zum 150-Jahre-Jubiläum des Harmoniemusikvereins Bürs am Sonntag, 2. Juni 2013, gratulierte auch Kulturlandesrat Harald Sonderegger: "Der Verein gehört zu den traditionsreichsten Musikvereinigungen des Landes, hat sich aber zugleich stets neuen und zeitgemäßen Herausforderungen gestellt und ist dadurch immer modern geblieben", sagte Sonderegger. Er unterstrich die große Bedeutung von Musikvereinen und -kapellen für das gesellschaftliche Leben im Land und in den Gemeinden.

Allein im Vorarlberger Blasmusikverband sind rund 130 Mitgliedsvereine mit über 5.000 Aktiven organisiert. "Sie alle gestalten zusammen mit anderen volkskulturellen Verbänden das Kulturleben im Land entscheidend mit und belegen die große Verbundenheit mit der Musik und vor allem der Freude am gemeinsamen Musizieren in Vorarlberg", so Sonderegger. Musikvereine vom Format der Harmoniemusik Bürs seien für die Musiklandschaft Vorarlbergs ein Garant für Kontinuität und - mit dem sehr gut aufgestellten Jugendblasorchester JUKA Bürs - für die positive Weiterentwicklung der heimischen Blasmusik.

In der Harmoniemusik Bürs sei es gelungen, Idealismus und Begeisterung aus der Gründerzeit bis heute wach zu halten und über die Jahrzehnte hinweg eine gute Balance bei der Beschäftigung mit unterschiedlichsten Musikrichtungen zu finden, lobte Sonderegger:

"Mit dieser gelungenen Kombination aus Tradition und Modernität blieb der Verein im Bürser Musikgeschehen bis heute im wahrsten Sinne des Wortes Ton-angebend."

Landesrat Sonderegger gratulierte den Mitgliedern der Harmoniemusik Bürs zum stolzen Jubiläum. Seinen besonderen Dank richtete er an alle Musikantinnen und Musikanten sowie an die vielen ehrenamtlichen Frauen und Männer im Umfeld der Harmoniemusik, die dafür sorgen, dass neben dem musikalischen Schaffen auch das gesellschaftliche Leben nicht zu kurz kommt.

