Brosz: Faymann und Spindelegger wollen Fernsehdiskussionen boykottieren

Wenn sich der ORF unterwirft, gibt es Debatte um die Unabhängigkeit

Wien (OTS) - "Werner Faymann und Michael Spindelegger planen offenbar gemeinsam einen Boykott der Diskussionsrunden der SpitzenkandidatInnen im September. Faymann ist ja ein geübter Diskussionsverweigerer, er hat schon 2008 durch Abwesenheit bei den Privatsendern geglänzt. Mit seinem merkwürdigen Medienverständnis hat er scheinbar auch Spindelegger angesteckt. Das ist demokratiepolitisch inakzeptabel. Während täglich in den Nachrichtensendungen interveniert wird, um vorzukommen, werden Einladungen abgelehnt," kritisiert der Mediensprecher der Grünen, Dieter Brosz, die Regierungsspitze.

"Ich gehe davon aus, dass der ORF seinen Terminplan einhält, der den Parteien auch schon bekannt gegeben worden ist. Die Spitzenkandidatendiskussion wird demnach am Donnerstag vor der Wahl, dem 26. September, stattfinden. Der ORF ist gut beraten, die jahrzehntelange Tradition der Spitzenkandidatendiskussion mit hohen Einschaltquoten beizubehalten und den WählerInnen damit eine wichtige Entscheidungsgrundlage zu liefern. Sollte sich die ORF-Führung wider Erwarten den Befindlichkeiten Faymanns und Spindeleggers unterwerfen, wird aus einer Debatte über das Demokratieverständnis der Regierungsspitze mit Sicherheit auch eine über die politische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks," kündigt Brosz an. "Die privaten Sender können wir nur ermutigen, sich nicht erpressen zu lassen und ihre Pläne durchzuziehen. Die Grünen werden sich den Diskussionen jedenfalls stellen," erläutert der Mediensprecher der Grünen, Dieter Brosz.

"Es ist schon bemerkenswert, dass in der Regierung kompletter Stillstand herrscht und sämtliche Reformbemühungen vom LehrerInnendienstrecht bis zu direkten Demokratie wechselseitig blockiert werden. Nur bei einem ist man sich rasch einig: Die Diskussionsverweigerung ist rot-schwarzes Kernprojekt. Ein kleiner Hinweis: Es kann gut sein, dass nach dem 29. September eh niemand mehr Faymann und Spindelegger hören will. Dann ist es aber zu spät," verweist Brosz auf den Wahltermin.

