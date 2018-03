ReiseSalon 2013 - Präsentation einer neuen Kategorie des Reisens

Wien (TP/OTS) - Der ReiseSalon positioniert sich für seine Aussteller und sein Publikum immer mehr zum Event von Kenner für Kenner. Sowohl auf Seiten der Aussteller als auch auf Seiten der Kooperationspartner für die Besucherwerbung zeigt sich hier die klare Tendenz. Der ReiseSalon versteht sich als "Tor zu den ganz speziellen Reisemomenten", die sehr individuell und persönlich sind, und präsentiert seinen Gästen Urlaubsinspirationen.

Besonderer Wert wird daher auf die fachkundige Beratung seitens der Aussteller vor Ort gelegt. Außerdem bietet der ReiseSalon einen Salon für Urlaubsberatung an. Dort findet der Suchende Inspiration und Tipps, die bei einem der Anbieter gleich umgesetzt werden können. Es geht um Begegnungen und Gespräche, eben ein Salon. Ein Ort an dem Menschen zusammenkommen, miteinander sprechen, beraten und sich inspirieren lassen.

Die Ausstellungsfläche wurde um vier weitere Salons erweitert, ein Fachbesuchertag wurde eingeführt, Fokustage werden umfassende Einblicke in jeweils drei Länder oder Regionen gewähren, begleitet von Vorträgen und Präsentationen. Organisierte Führungen bieten den Besuchern maßgeschneiderte Touren durch die Messe, Theaterschauspieler sorgen für eine unterhaltsame Atmosphäre und Vieles mehr...es geht um Inszenierung.

Doch das Programm endet nicht hier. Eine Opernpremiere, ein Musikfestival, ein Neujahrskonzert, eine Ausstellung - dafür reisen immer mehr Kulturliebhaber um die halbe Welt. Um dieser Tendenz vermehrt Raum zu geben, plant der Veranstalter des ReiseSalon unter anderem einen "KulturSalon". In diesem werden ausgewählte kulturelle Highlights präsentiert. Ziel ist es, den Besuchern einen Überblick über das Kulturgeschehen des kommenden Jahres zu geben. Zusätzlich zum KulturSalon sind derzeit zwei weitere Themensalons geplant. Indes treffen immer mehr Anmeldungen und Anfragen beim Veranstalter ein. Über 90% der Premieren-Aussteller sind wieder fix dabei und neue spannende kommen jeden Tag dazu. So freut man sich namhafte Aussteller wie die elegante Premium-Klasse der Best Western Premier, den exklusiven Spezial-Kreuzfahrtenveranstalter Star Clippers, oder das einzigartige Thermal- und Ayurvedahotel Wellnesshotel Thermenhof Paierl wieder dabei zu haben. Neben diesen präsentieren viele neue Nischen-Veranstalter beispielsweise aus dem Gartenreisen-, dem Designreisen-Bereich und dem Nachhaltigkeitssektor ihre außergewöhnlichen und hochwertigen Angebote.

Willkommen sind all jene, die Reisen und Urlaub fernab des Mainstreams anbieten und besonderen Wert auf Qualität und eine ausgezeichnete Reiseberatung legen.

Der ReiseSalon findet vom 22.-24. November 2013 in der Hofburg Vienna statt. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2013.

