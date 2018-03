TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 2. Juni 2013, von Wolfgang Sablatnig: "Eine Frage des Wollens"

Werner Faymann braucht den Erfolg beim Lehrerdienstrecht. Bekommen kann er ihn, wenn er die Gewerkschaft teilhaben lässt.

Innsbruck (OTS) - Die offizielle Zählung der Verhandlungsrunden um das Lehrerdienstrecht liegt im Moment irgendwo bei 30. Der aktuelle Stand ist, dass beide Seiten - Lehrer und Regierung - ihre Vorstellungen darüber präzisieren, wie viel und welches Unterstützungspersonal Lehrerinnen und Lehrer künftig bekommen sollen.

Bei der nächsten Runde werden dann beide Seiten ihre Zahlen vorlegen. Ob der Abschluss vor der Nationalratswahl gelingt, wie das Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) immer nachdrücklicher fordert, wird aber nicht davon abhängen, ob um 1000 oder 2000 Psychologen, Sozialarbeiter und Logopäden mehr kommen. Die Einigung wird auch nicht von den exakten Gehaltshöhen abhängen. Und sie wird auch nicht von der Erhöhung der Anwesenheitspflicht abhängen, welche die Regierung wünscht, um ganztägige Schulformen möglich zu machen. Für alle diese Punkte würden sich Lösungen finden lassen, wenn die entscheidende Frage des Wollens geklärt ist. Denn das Lehrerdienstrecht ist schon lange mehr als eine - wenn auch komplexe - Sachfrage. Claudia Schmied hat es als Unterrichtsministerin nicht geschafft, eine Gesprächsbasis zu den Lehrervertretern aufzubauen. Die rote Ministerin argumentiert mit den Interessen der Schüler und der Schule, wo die schwarz beherrschte Gewerkschaft ihre Rolle als Interessenvertretung der Lehrer in den Vordergrund stellt. Wo die SPÖ in der Beamtengewerkschaft die schwarzen Betonierer sieht, schürt die ÖVP Zweifel an Schmieds Verhandlungsgeschick.

Umso mehr braucht Faymann das neue Lehrerdienstrecht vor der Wahl als Beweis ihrer Durchsetzungskraft. Zulassen werden die Gewerkschaft - und die ÖVP - diesen Erfolg aber nur dann, wenn sie daran teilhaben können.

