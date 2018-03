"Die große Burgenland Tour" - Tag 7: Abschluss der ORF-Publikumswanderung in Jennersdorf

Mehr als 150 Wanderer waren am Samstag bei der längsten Etappe der Tour mit rund 21 Kilometern von Rohr nach Güssing dabei

Eisenstadt (OTS) - Der Wettergott meinte es mit den Teilnehmern der "großen Burgenland Tour" gut. Bei Sonnenschein und angenehmeren Temperaturen als zuletzt starteten ca. 150 Wanderer zur längsten Etappe mit rund 21 Kilometern von Rohr im Burgenland nach Güssing. Für die 14 Wanderer des Kernteams, die schon seit Montag bei der "großen Burgenland Tour" dabei sind, begann der vorletzte Tag auf Elektro-Fahrrädern. Nach fünf Tagen Fußmarsch war es eine willkommene Abwechslung für die müden Beine. Ab Kukmirn ging es dann aber wieder zu Fuß weiter Richtung Gerersdorf und Steingraben bis zur Burg Güssing.

Die Wanderroute

Am letzten Tag der "großen Burgenland", am Sonntag, dem 2. Juni, geht's nur noch bis Mittag. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr beim Feuerwehrhaus Jennersdorf, wo auch um 11.00 Uhr die letzte Etappe mit einem "Radio Burgenland Frühschoppen" endet. Die Route führt zum einzigartigen römischen Hügelgräberfeld aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus, wo bei der Labestation eine kurze Verschnaufpause eingelegt wird. Leicht bergab führt der Wanderweg weiter durch die Wälder bis ans Ufer der Raab und zurück nach Jennersdorf.

ORF-Moderator Karl Kanitsch, der die ganze Woche mit der Wandergruppe unterwegs war, präsentiert zum Abschluss der "großen Burgenland Tour" einen Frühschoppen mit der Stadtkapelle Jennersdorf, Christof Spörk auf seiner Steirischen Harmonika und "Steirerbluat". Der Frühschoppen wird live auf Radio Burgenland von 11.00 bis 12.00 Uhr übertragen.

Das Programm im Detail

7.45 Uhr: Treffpunkt Feuerwehrhaus Jennersdorf, Programm:

Musikalischer Empfang

ca. 9.30 Uhr: Labestation beim Römischen Hügelgräberfeld in Rax, St. Martiner Bauernladen

10.30 Uhr: Eintreffen bei Feuerwehrhaus Jennersdorf, Empfang:

Stadtkapelle Jennersdorf

11.00 - 12.00 Uhr: "Radio Burgenland Frühschoppen" mit der Stadtkapelle Jennersdorf, Christof Spörk auf der Steirischen Harmonika und "Steirerbluat".

"Die große Burgenland Tour" in TV, Radio und auf http://burgenland.ORF.at

Was sich auf der Strecke abspielt und wie es den Wanderern geht, das erfahren die ZuhörerInnen, wie schon in den vergangenen Tagen, laufend im Programm von Radio Burgenland. In "Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2/Burgenland gibt es am Sonntag eine ausführliche Zusammenfassung von allen sieben Tagen der "großen Burgenland Tour". Im Internet unter burgenland.ORF.at sind die neuesten Infos von der "großen Burgenland Tour" mit vielen Fotos abrufbar.

"Die große Burgenland Tour" ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Kooperation mit der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ) und Energie Burgenland und führt vom 27. Mai bis 2. Juni 2013 durch alle sieben Bezirke des Landes.

